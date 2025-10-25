Нова ескалация по оста Вашингтон - Каракас. Венецуелският президент Николас Мадуро обвини Доналд Тръмп, че "фабрикува нова война" между двете държави. Обвиненията идват, след като Вашингтон разположи самолетоносач в региона. Какви са причините и ще се стигне ли до конфликт?

Американският самолетоносач "Джералд Форд" може да побере 90 самолета на борда си. Пристигането му в Карибско море драстично увеличава американската огнева мощ в региона. Вашингтон дислоцира и 8 допълнителни бойни кораба, една ядрена подводница и изтребител F-35. Белият дом твърди, че действията целят да се прекъсне трафика на наркотици, който тръгва от Венецуела. Президентът на страната Николас Мадуро не е съгласен.

Николас Мадуро, президент на Венецуела: Те фабрикуват нова и трайна война. Обещаха, че повече няма да бъдат въвлечени във война, но сега го правят.

Той отхвърли американските обвинения.

Николас Мадуро, президент на Венецуела: Никой не вярва на думите им, но не можеха да кажат, че Венецуела има оръжия за масово унищожение. Поне не се осмелиха. Не могат и да ни обвинят, че разработваме ядрено оръжие, нито че сме насочили ракети срещу Съединените щати.

Доналд Тръмп обвинява Мадуро, че е лидер на организация за наркотрафик. Американската армия вече нанесе 10 удара върху венецуелски плавателни съдове с предполагаеми наркотрафиканти.

Министърът на отбраната Пийт Хегсет съобщи за пореден удар, при който загинаха шестима души. По данни на Вашингтон подобни удари предотвратяват влизането на наркотици в Съединените щати, но от Венецуела ги определиха като "екзекуции на рибари". Общо 43 души са загинали при подобни обстоятелства към този момент в Карибско море и Тихия океан.

Пийт Хегсет, министър на отбраната на САЩ: Потопихме плавателен съд, управляван от терористична организация. Наркотерористите, които вкарват отрова в земите ни, няма да намерят безопасно място, където и да е, на нашето полукълбо. Точно както "Ал Кайда" воюваше срещу нас, така правят и тези картели. Няма да има прошка, а само справедливост.

Първоначално Хегсет съобщи, че лодката принадлежи на най-големия венецуелски картел Трен де Арагуа, но в последствие премахна конкретиката от поста си.

Анализатори коментират, че не е нужно такова голямо военно присъствие в региона, за да се противодейства на картелите. По данни на Би Би Си ролята на Венецуела в наркотрафика в региона е значително по-малка от тази на други държави, като Мексико например. Според британската медия Вашингтон се опитва да премахне Мадуро, когото не признава за легитимен лидер, от поста му. Президентът Доналд Тръмп неколкократно споменава възможността да проведе наземни операции във Венецуела.