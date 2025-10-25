БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Бюджет 2026 - повече приходи и увеличение на доходите
Чете се за: 03:45 мин.
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в...
Чете се за: 13:52 мин.
За пътя на промяната, страховете, научените уроци и...
Чете се за: 03:52 мин.
Дете падна от скала в района на Седемте Рилски езера
Чете се за: 00:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
С час назад: Тази нощ преминаваме към астрономическото време

Нова ескалация по оста Вашингтон - Каракас

Христо Ценов от Христо Ценов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Запази

Николас Мадуро обвини Доналд Тръмп, че "фабрикува нова война" между двете държави

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Нова ескалация по оста Вашингтон - Каракас. Венецуелският президент Николас Мадуро обвини Доналд Тръмп, че "фабрикува нова война" между двете държави. Обвиненията идват, след като Вашингтон разположи самолетоносач в региона. Какви са причините и ще се стигне ли до конфликт?

Американският самолетоносач "Джералд Форд" може да побере 90 самолета на борда си. Пристигането му в Карибско море драстично увеличава американската огнева мощ в региона. Вашингтон дислоцира и 8 допълнителни бойни кораба, една ядрена подводница и изтребител F-35. Белият дом твърди, че действията целят да се прекъсне трафика на наркотици, който тръгва от Венецуела. Президентът на страната Николас Мадуро не е съгласен.

Николас Мадуро, президент на Венецуела: Те фабрикуват нова и трайна война. Обещаха, че повече няма да бъдат въвлечени във война, но сега го правят.

Той отхвърли американските обвинения.

Николас Мадуро, президент на Венецуела: Никой не вярва на думите им, но не можеха да кажат, че Венецуела има оръжия за масово унищожение. Поне не се осмелиха. Не могат и да ни обвинят, че разработваме ядрено оръжие, нито че сме насочили ракети срещу Съединените щати.

Доналд Тръмп обвинява Мадуро, че е лидер на организация за наркотрафик. Американската армия вече нанесе 10 удара върху венецуелски плавателни съдове с предполагаеми наркотрафиканти.

Министърът на отбраната Пийт Хегсет съобщи за пореден удар, при който загинаха шестима души. По данни на Вашингтон подобни удари предотвратяват влизането на наркотици в Съединените щати, но от Венецуела ги определиха като "екзекуции на рибари". Общо 43 души са загинали при подобни обстоятелства към този момент в Карибско море и Тихия океан.

Пийт Хегсет, министър на отбраната на САЩ: Потопихме плавателен съд, управляван от терористична организация. Наркотерористите, които вкарват отрова в земите ни, няма да намерят безопасно място, където и да е, на нашето полукълбо. Точно както "Ал Кайда" воюваше срещу нас, така правят и тези картели. Няма да има прошка, а само справедливост.

Първоначално Хегсет съобщи, че лодката принадлежи на най-големия венецуелски картел Трен де Арагуа, но в последствие премахна конкретиката от поста си.

Анализатори коментират, че не е нужно такова голямо военно присъствие в региона, за да се противодейства на картелите. По данни на Би Би Си ролята на Венецуела в наркотрафика в региона е значително по-малка от тази на други държави, като Мексико например. Според британската медия Вашингтон се опитва да премахне Мадуро, когото не признава за легитимен лидер, от поста му. Президентът Доналд Тръмп неколкократно споменава възможността да проведе наземни операции във Венецуела.

#нарковойна #Доналд Тръмп #САЩ #Николас Мадуро #Венецуела

Последвайте ни

ТОП 24

Дете падна от скала в района на Седемте Рилски езера
1
Дете падна от скала в района на Седемте Рилски езера
Отстраниха временно инспектор от ДАИ - Пловдив след пътен инцидент и положителен наркотест
2
Отстраниха временно инспектор от ДАИ - Пловдив след пътен инцидент...
След трагичния инцидент в търговски център: Предлагат по-строги правила за охрана в обществени обекти
3
След трагичния инцидент в търговски център: Предлагат по-строги...
Разбиха мрежа за трафик на мигранти през България, шестима са арестувани (СНИМКИ)
4
Разбиха мрежа за трафик на мигранти през България, шестима са...
С час назад: Тази нощ преминаваме към астрономическото време
5
С час назад: Тази нощ преминаваме към астрономическото време
Здравното министерство обмисля противогрипните ваксини да станат безплатни и за деца
6
Здравното министерство обмисля противогрипните ваксини да станат...

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Поредна измама - промени банковата си сметка, за да превалутират средствата в евро
2
Поредна измама - промени банковата си сметка, за да превалутират...
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
3
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол
4
Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
5
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
6
12-годишен ученик е намушкан в столично училище

Още от: САЩ и Канада

Камала Харис може отново да се кандидатира
Камала Харис може отново да се кандидатира
Канада спира рекламата, ядосала Доналд Тръмп Канада спира рекламата, ядосала Доналд Тръмп
Чете се за: 00:52 мин.
Точният момент за американските санкции: Кой какви алтернативи ще търси? Точният момент за американските санкции: Кой какви алтернативи ще търси?
Чете се за: 04:07 мин.
Тръмп обяви, че незабавно прекратява всички търговски преговори с Канада Тръмп обяви, че незабавно прекратява всички търговски преговори с Канада
Чете се за: 02:32 мин.
Баскетболни звезди и членове на мафиотски фамилии са задържани за незаконен хазарт в САЩ Баскетболни звезди и членове на мафиотски фамилии са задържани за незаконен хазарт в САЩ
Чете се за: 01:02 мин.
Санкциите на САЩ срещу Русия: Ключ към разговори за мир в Украйна или контрапродуктивен ход? (ОБЗОР) Санкциите на САЩ срещу Русия: Ключ към разговори за мир в Украйна или контрапродуктивен ход? (ОБЗОР)
Чете се за: 06:17 мин.

Водещи новини

"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
Чете се за: 13:52 мин.
След новините
Бюджет 2026 - повече приходи и увеличение на доходите Бюджет 2026 - повече приходи и увеличение на доходите
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
За пътя на промяната, страховете, научените уроци и успехите: Как Австрия прие еврото? За пътя на промяната, страховете, научените уроци и успехите: Как Австрия прие еврото?
Чете се за: 03:52 мин.
По света
Ще има ли безплатни ваксини за грип за деца Ще има ли безплатни ваксини за грип за деца
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Опитва ли се Русия да създаде хуманитарна катастрофа в Украйна?
Чете се за: 03:32 мин.
По света
Тръмп отворен за среща с Ким Чен-ун
Чете се за: 01:02 мин.
По света
С час назад: Тази нощ преминаваме към астрономическото време
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ