БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в...
Чете се за: 13:52 мин.
За пътя на промяната, страховете, научените уроци и...
Чете се за: 03:52 мин.
Дете падна от скала в района на Седемте Рилски езера
Чете се за: 00:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
С час назад: Тази нощ преминаваме към астрономическото време

Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Нивелина Няголова-Георгиева
A+ A-
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Запази

Проблемът с детската агресия в България става все по-сериозен

Снимка: Снимката е илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Над 30% от учениците в България са били жертва на тормоз. 8 на сто попадат в графата на агресорите. По данни на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие у нас на ден се регистрират средно 30 случая на тормоз над деца. При част от тях институциите остават безмълвни. Затова все по-често родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия.

Курсовете по самоотбрана у нас трупат все по-голяма популярност. В зала във Варна се обучават деца на възраст от 6 до 14 години. Системата, по която работят, се нарича НОРД и включва наблюдение, оценка на риска, решение и действие. След поредица от тренировки децата се научават как да действат при евентуално нападение.

Свилен Стоянов, треньор по самоотбрана: Един от начините е детето да неглижира агресията към него, говоря за обидите, неуместните шеги, лоши думи, подхвърляния. Когато обаче нещата ескалират, нашите деца знаят как да се защитят. Знаят техники, знаят как да реагират, когато някой ги хване за ръката.

Боян Тихов, на 6 години: На мен най-много ми харесва, че се учим да се защитаваме.

- Случвало ли ти се е в детската градина или в училище някой да прояви агресия към теб или твои приятелчета да се сбият?

-Да.

Светлозара Кабакчиева, на 8 години: Блъскали са ми главата в дърво.

- А сега след този курс можеш ли да се защитиш?

- Да.

Кирил Кръстев, родител: Искам да знам, че те са уверени в себе си и че могат да отвърнат и да се защитят.

Проблемът с детската агресия в България става все по-сериозен. За решаването му обаче се работи на парче, а цялостна визия липсва. Според експерти в основата на всичко стоят пропуски във възпитанието на децата.

Димитър Горчев, психолог: Родителите бързат много, изморени са и не разговарят с децата си. Много са малко тези, които обръщат внимание и се интересуват не само от оценките на детето.

Учениците от своя страна прекарват все повече време онлайн и се стремят да подражават на идоли от социалните мрежи без особени постижения.

Димитър Горчев, психолог: Гледат различни неща, ... не могат да преценят това хубаво ли е, правилно ли е, така ли трябва да бъде, това разумно ли е или какво е това.

Затова е толкова важна и фигурата на авторитета. Човекът, който задава моралния компас на децата. За превенция на агресията сред подрастващите у нас през тази година са похарчени 35 млн. лева. Резултатите от тях са спорни, ако съдим по водещите теми в новинарските емисии.

#агресия сред децата #самоотбрана

Последвайте ни

ТОП 24

На прага на еврозоната: В новогодишната нощ трябва да носим и евро, и левове
1
На прага на еврозоната: В новогодишната нощ трябва да носим и евро,...
Дъждове наводниха станция от разширението на столичното метро
2
Дъждове наводниха станция от разширението на столичното метро
Хърватия върна задължителната военна служба
3
Хърватия върна задължителната военна служба
Дете падна от скала в района на Седемте Рилски езера
4
Дете падна от скала в района на Седемте Рилски езера
Отстраниха временно инспектор от ДАИ - Пловдив след пътен инцидент и положителен наркотест
5
Отстраниха временно инспектор от ДАИ - Пловдив след пътен инцидент...
След трагичния инцидент в търговски център: Предлагат по-строги правила за охрана в обществени обекти
6
След трагичния инцидент в търговски център: Предлагат по-строги...

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Поредна измама - промени банковата си сметка, за да превалутират средствата в евро
2
Поредна измама - промени банковата си сметка, за да превалутират...
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
3
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
4
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...
Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол
5
Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
6
12-годишен ученик е намушкан в столично училище

Още от: Регионални

Влошеното зрение – скритата заплаха на пътя
Влошеното зрение – скритата заплаха на пътя
Дете падна от скала в района на Седемте Рилски езера Дете падна от скала в района на Седемте Рилски езера
Чете се за: 00:30 мин.
Задържаха над 300 000 кутии цигари без бандерол на ГКПП "Капитан Андреево" Задържаха над 300 000 кутии цигари без бандерол на ГКПП "Капитан Андреево"
Чете се за: 01:15 мин.
Отстраниха временно инспектор от ДАИ - Пловдив след пътен инцидент и положителен наркотест Отстраниха временно инспектор от ДАИ - Пловдив след пътен инцидент и положителен наркотест
Чете се за: 01:17 мин.
Служител на ДАИ - Пловдив ударил двама възрастни на пешеходна пътека Служител на ДАИ - Пловдив ударил двама възрастни на пешеходна пътека
Чете се за: 01:07 мин.
Празникът на смилянския боб отново събра стотици в Родопите Празникът на смилянския боб отново събра стотици в Родопите
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
Чете се за: 13:52 мин.
След новините
Бюджет 2026 - повече приходи и увеличение на доходите Бюджет 2026 - повече приходи и увеличение на доходите
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
За пътя на промяната, страховете, научените уроци и успехите: Как Австрия прие еврото? За пътя на промяната, страховете, научените уроци и успехите: Как Австрия прие еврото?
Чете се за: 03:52 мин.
По света
Ще има ли безплатни ваксини за грип за деца Ще има ли безплатни ваксини за грип за деца
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Дете падна от скала в района на Седемте Рилски езера
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Опитва ли се Русия да създаде хуманитарна катастрофа в Украйна?
Чете се за: 03:32 мин.
По света
С час назад: Тази нощ преминаваме към астрономическото време
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ