Бюджет 2026 - повече приходи и увеличение на доходите

Няма да има увеличение на данъци през 2026 година. Това се разбра от думите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който заяви, че в бюджета за догодина не е предвидено увеличение на налози. Планира се увеличение на пенсии и заплати. Според финансовия министър Теменужка Петкова бюджетът за 2026 ще бъде внесен в парламента до края на месеца, а изпращането на параметрите му в евроинституциите е заради ангажиментите, които страната ни има като член на еврозоната.

Бойко Борисов обясни, че не са дезертирали от властта и заради предстоящите предизвикателства, свързани с приемането на първия бюджет в евро. Подчерта, че страната ни е получила доверие в аванс от партньорите за присъединяването ни към еврозоната и сега то трябва да се защити.

Бойко Борисов, лидер на ГЕРБ: Приходите ще са по-големи, за пенсионерите над милиард повече, за работни заплати над милиард и 200 повече, данъците не се пипат.

Финансовият министър Теменужка Петкова уточни, че в момента бюджетът се финализира и до края на месеца ще влезе в парламента.

Теменужка Петкова, министър на финансите: Бюджетът ще отговаря на всички изисквания на нашето национално законодателство и съответно изискванията в рамките на ЕС. Всички държави - членки на еврозоната, имат ангажимент да предоставят рамката с основните допускания, свързани с бюджета. Но бюджет, Закон за бюджета не се изпраща. Изпраща се финансовата рамка, за да има някаква предвидимост.

Борисов отново обясни, че разчита на подкрепата на Пеевски, за да имат мнозинство в парламента.

Бойко Борисов, лидер на ГЕРБ: Да ви кажа честно въобще нямам никакъв страх. Поканихме тяхната група, обясних им целите задачите. И те казаха всичко, което касае добруването на хората, те обичат тази дума - "за хората", сме готови да го подкрепяме без да влизаме във властта.

А на коментарите, че Пеевски поглъща ГЕРБ отговори.

Бойко Борисов, лидер на ГЕРБ: Борисов слаб, Пеевски силен. Голямото Д, малкото б. Получава им се някъде, забавляват ме достатъчно. Загрижили се толкова за ГЕРБ, каква по-голяма радост за нашите опоненти да ни изядат, да ни няма. Петков го пенсионира Асен Василев от политиката с едно решение.

Отбеляза, че всички са изненадани от санкциите на САЩ върху "Лукойл" и "Роснефт" и очаква правителството да намери бързо решение на проблема.

Бойко Борисов, лидер на ГЕРБ: Хубаво е, че има един месец срок и да се надявам дотогава президентите Тръмп и Путин нещо да се разберат, защото в противен случай това ще е проблем, не то не на рафинерията, а на разплащането на бензиностанциите. Ако не се договорят, тази криза ще е най-малкото зло, което ни очаква. Войната ще ни почука на вратата. Аз нямам страх ни от Радев, ни от Пеевски, ни от който и да е криминал, но от задаваща се война изпитвам животински страх.

Борисов участва в регионална академия на младежите на ГЕРБ в Разград и ги посъветва да работят така, че да са нужни на обществото.

По темата работиха Вера Александрова, Пламенка Тонева, Даниела Цекова