БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в...
Чете се за: 13:52 мин.
За пътя на промяната, страховете, научените уроци и...
Чете се за: 03:52 мин.
Дете падна от скала в района на Седемте Рилски езера
Чете се за: 00:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
С час назад: Тази нощ преминаваме към астрономическото време

Бюджет 2026 - повече приходи и увеличение на доходите

Вера Александрова от Вера Александрова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Запази

Правителството изпраща финансовата рамка на бюджета за догодина в евроинституциите

бюджет 2026 повече приходи увеличение доходите
Слушай новината

Няма да има увеличение на данъци през 2026 година. Това се разбра от думите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който заяви, че в бюджета за догодина не е предвидено увеличение на налози. Планира се увеличение на пенсии и заплати. Според финансовия министър Теменужка Петкова бюджетът за 2026 ще бъде внесен в парламента до края на месеца, а изпращането на параметрите му в евроинституциите е заради ангажиментите, които страната ни има като член на еврозоната.

Бойко Борисов обясни, че не са дезертирали от властта и заради предстоящите предизвикателства, свързани с приемането на първия бюджет в евро. Подчерта, че страната ни е получила доверие в аванс от партньорите за присъединяването ни към еврозоната и сега то трябва да се защити.

Бойко Борисов, лидер на ГЕРБ: Приходите ще са по-големи, за пенсионерите над милиард повече, за работни заплати над милиард и 200 повече, данъците не се пипат.

Финансовият министър Теменужка Петкова уточни, че в момента бюджетът се финализира и до края на месеца ще влезе в парламента.

Теменужка Петкова, министър на финансите: Бюджетът ще отговаря на всички изисквания на нашето национално законодателство и съответно изискванията в рамките на ЕС. Всички държави - членки на еврозоната, имат ангажимент да предоставят рамката с основните допускания, свързани с бюджета. Но бюджет, Закон за бюджета не се изпраща. Изпраща се финансовата рамка, за да има някаква предвидимост.

Борисов отново обясни, че разчита на подкрепата на Пеевски, за да имат мнозинство в парламента.

Бойко Борисов, лидер на ГЕРБ: Да ви кажа честно въобще нямам никакъв страх. Поканихме тяхната група, обясних им целите задачите. И те казаха всичко, което касае добруването на хората, те обичат тази дума - "за хората", сме готови да го подкрепяме без да влизаме във властта.

А на коментарите, че Пеевски поглъща ГЕРБ отговори.

Бойко Борисов, лидер на ГЕРБ: Борисов слаб, Пеевски силен. Голямото Д, малкото б. Получава им се някъде, забавляват ме достатъчно. Загрижили се толкова за ГЕРБ, каква по-голяма радост за нашите опоненти да ни изядат, да ни няма. Петков го пенсионира Асен Василев от политиката с едно решение.

Отбеляза, че всички са изненадани от санкциите на САЩ върху "Лукойл" и "Роснефт" и очаква правителството да намери бързо решение на проблема.

Бойко Борисов, лидер на ГЕРБ: Хубаво е, че има един месец срок и да се надявам дотогава президентите Тръмп и Путин нещо да се разберат, защото в противен случай това ще е проблем, не то не на рафинерията, а на разплащането на бензиностанциите. Ако не се договорят, тази криза ще е най-малкото зло, което ни очаква. Войната ще ни почука на вратата. Аз нямам страх ни от Радев, ни от Пеевски, ни от който и да е криминал, но от задаваща се война изпитвам животински страх.

Борисов участва в регионална академия на младежите на ГЕРБ в Разград и ги посъветва да работят така, че да са нужни на обществото.

По темата работиха Вера Александрова, Пламенка Тонева, Даниела Цекова

#Бюджет 2026

Последвайте ни

ТОП 24

На прага на еврозоната: В новогодишната нощ трябва да носим и евро, и левове
1
На прага на еврозоната: В новогодишната нощ трябва да носим и евро,...
Дъждове наводниха станция от разширението на столичното метро
2
Дъждове наводниха станция от разширението на столичното метро
Хърватия върна задължителната военна служба
3
Хърватия върна задължителната военна служба
Дете падна от скала в района на Седемте Рилски езера
4
Дете падна от скала в района на Седемте Рилски езера
2 години след пожара в психиатрията, в който загина Георги, съдът даде ход на делото
5
2 години след пожара в психиатрията, в който загина Георги, съдът...
Отстраниха временно инспектор от ДАИ - Пловдив след пътен инцидент и положителен наркотест
6
Отстраниха временно инспектор от ДАИ - Пловдив след пътен инцидент...

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
24-годишна жена загина при катастрофа
2
24-годишна жена загина при катастрофа
Поредна измама - промени банковата си сметка, за да превалутират средствата в евро
3
Поредна измама - промени банковата си сметка, за да превалутират...
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
4
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
5
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...
Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол
6
Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол

Още от: Политика

Мартин Димитров: Държавата трябва да провери запасите от нефт и да търси западен инвеститор за "Лукойл"
Мартин Димитров: Държавата трябва да провери запасите от нефт и да търси западен инвеститор за "Лукойл"
Цончо Ганев: Случващото се с рафинерията е огромен сигнал за всички инвеститори в страната Цончо Ганев: Случващото се с рафинерията е огромен сигнал за всички инвеститори в страната
Чете се за: 01:57 мин.
Бойко Борисов: Данъците няма да се пипат Бойко Борисов: Данъците няма да се пипат
Чете се за: 03:55 мин.
Премиерът Росен Желязков и То Лам обсъдиха икономическото и стратегическото сътрудничество Премиерът Росен Желязков и То Лам обсъдиха икономическото и стратегическото сътрудничество
Чете се за: 01:32 мин.
Цветелина Пенкова, евродепутат: Българският интерес трябва да бъде защитен, а цените на горивата – стабилни Цветелина Пенкова, евродепутат: Българският интерес трябва да бъде защитен, а цените на горивата – стабилни
Чете се за: 02:30 мин.
Цената на водата - ще отпадне ли такса "водомер"? Цената на водата - ще отпадне ли такса "водомер"?
Чете се за: 03:17 мин.

Водещи новини

"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
Чете се за: 13:52 мин.
След новините
Бюджет 2026 - повече приходи и увеличение на доходите Бюджет 2026 - повече приходи и увеличение на доходите
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
За пътя на промяната, страховете, научените уроци и успехите: Как Австрия прие еврото? За пътя на промяната, страховете, научените уроци и успехите: Как Австрия прие еврото?
Чете се за: 03:52 мин.
По света
Ще има ли безплатни ваксини за грип за деца Ще има ли безплатни ваксини за грип за деца
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Опитва ли се Русия да създаде хуманитарна катастрофа в Украйна?
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Дете падна от скала в района на Седемте Рилски езера
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Тръмп отворен за среща с Ким Чен-ун
Чете се за: 01:02 мин.
По света
С час назад: Тази нощ преминаваме към астрономическото време
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ