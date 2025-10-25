Есенният сезон и планините - съветите на спасителите

Времето в планините се влошава и туристите трябва да проверяват прогнозата за времето и да тръгват добре екипирани, съветват от Планинската спасителна служба, които тази година отчитат и повече акции.

Екипировка, подходяща за зимни условия и минусови температури, направена планинска застраховка и добре зареден телефон. Това са препоръките, които от планинската спасителна служба определят като задължителни.

Оттам добавят още, че преди туристите да тръгнат на обходи високо в планините в България, трябва добре да проучват маршрутите си, тъй като в момента е мъгливо във високите части на планините, най-вече в Пирин, а утре се очакват и дъждове.

179 са акциите в планината за изминалата година, като най-много са в Перин и Рила. Като тази година тази бройка се очаква да бъде за жалост подобрена.

"Във високата част на планината вече времето си е абсолютно зимно. Обстановката си е зимна, така че екипировката, маршрутите, всичко трябва да бъде съобразено със сезона. Хората трябва да си проучат внимателно маршрута, да проверят пътеката, дали е проходима все още във високата част. Пътеките са покрити със сняг. Винаги има в планината хора, които подценяват обстановката и наценяват собствените си възможности. Обикновено това са причините за повечето инциденти. В планината не можеш да отидеш просто ей така, да се разходиш", обясни Атанас Уков - ПСС - Банско.

Обувките са от огромно значение при предприемане на планински преход. Затова спасителите съветват възможно да избираме най-удобните и подходящи за планина обувки.