БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Дарители събраха 60 000 лв. за доброволците от Пловдив, чиято техника беше открадната

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Антоанета Андреева
A+ A-
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Запази

С парите ще се закупи основно оборудване

снимкааа дарители събраха 000 лева доброволците пловдив чиято техника беше открадната
Слушай новината

Около 60 хиляди лева бяха събрани само за няколко дни в помощ на доброволците от "Спасителен клуб за бъдеще" в Пловдив, чиято техника беше открадната от офиса им преди дни.

Без важно спасително оборудване останаха в края на миналата седмица доброволците от Пловдив, които помагат при пожари и наводнения. На призива им за помощ се отзоваха стотици.

"Много съм благодарен на хората, които се отзоваха, които пожелаха да помогнат по един или друг начин", каза Лазар Радков - основател на "Спасителен клуб за бъдеще".

"Ние просто не очаквахме такава реакция от хората, от обществото такава подкрепа. Много сме щастливи за това нещо. Ценим всеки един лев, който ни е дарен и това не е само подкрепа за нас. Това е помощ и за хората, които ние в някакъв момент ще им помагаме", коментира Атанас Петлов - ръководител на "Спасителен клуб за бъдеще" - Пловдив.

С парите ще се закупи основното оборудване за работа на терен. След това поетапно ще се възстановява екипировката на доброволците и нужните медицински консумативи.

"В най-скоро време ще предоставим пълен списък с апаратурата, която сме си набелязали и вече като я закупим ще направим публикация, за да знаят хората и да видят, че средствата, които са ни дарили са отишли по предназначение", обясни Лазар Радков

Тази година доброволците от "Спасителен клуб за бъдеще" - Пловдив са участвали в потушаването на пет тежки пожара в Пловдивско. Помагали са и при наводенията в Елените. При акцията в курорта намерили плюшена жаба - любима играчка на някое дете.

"Така че жабчето е спасено и то отново иска да намери своето детенце и да са си заедно", каза Атанас Петлов - ръководител на "Спасителен клуб за бъдеще" - Пловдив.

От клуба са готови да върнат играчката на собственика при подаден сигнал. А за да се предпазят от нови кражби, на свой ред ще оборудват офиса си с охранителна система.

#доброволци #дарение #кражба

Последвайте ни

ТОП 24

Елин Пелин забрани празнуването на Хелоуин в училищата, детските градини и читалищата
1
Елин Пелин забрани празнуването на Хелоуин в училищата, детските...
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
2
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
На прага на еврозоната: В новогодишната нощ трябва да носим и евро, и левове
3
На прага на еврозоната: В новогодишната нощ трябва да носим и евро,...
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението на Подбалканския път
4
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението...
Хърватия върна задължителната военна служба
5
Хърватия върна задължителната военна служба
2 години след пожара в психиатрията, в който загина Георги, съдът даде ход на делото
6
2 години след пожара в психиатрията, в който загина Георги, съдът...

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
24-годишна жена загина при катастрофа
2
24-годишна жена загина при катастрофа
Поредна измама - промени банковата си сметка, за да превалутират средствата в евро
3
Поредна измама - промени банковата си сметка, за да превалутират...
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
4
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
5
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...
Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол
6
Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол

Още от: Регионални

Водата в Елените не е годна за пиене, съобщи РЗИ
Водата в Елените не е годна за пиене, съобщи РЗИ
Започва плановият ремонт на шести блок на АЕЦ "Козлодуй" Започва плановият ремонт на шести блок на АЕЦ "Козлодуй"
Чете се за: 00:37 мин.
Доброволци продължават да помагат за събирането на боклука в "Люлин" и "Красно село" Доброволци продължават да помагат за събирането на боклука в "Люлин" и "Красно село"
Чете се за: 01:45 мин.
След трагичния инцидент в търговски център: Предлагат по-строги правила за охрана в обществени обекти След трагичния инцидент в търговски център: Предлагат по-строги правила за охрана в обществени обекти
Чете се за: 02:22 мин.
Нови пожарни автомобили се очакват следващата година Нови пожарни автомобили се очакват следващата година
Чете се за: 01:37 мин.
Дъждове наводниха станция от разширението на столичното метро Дъждове наводниха станция от разширението на столичното метро
Чете се за: 00:32 мин.

Водещи новини

Разбиха мрежа за трафик на мигранти през България, шестима са арестувани
Разбиха мрежа за трафик на мигранти през България, шестима са...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Здравното министерство обмисля противогрипните ваксини да станат безплатни и за деца Здравното министерство обмисля противогрипните ваксини да станат безплатни и за деца
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Дарители събраха 60 000 лв. за доброволците от Пловдив, чиято техника беше открадната Дарители събраха 60 000 лв. за доброволците от Пловдив, чиято техника беше открадната
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Доброволци продължават да помагат за събирането на боклука в "Люлин" и "Красно село" Доброволци продължават да помагат за събирането на боклука в "Люлин" и "Красно село"
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Водата в Елените не е годна за пиене, съобщи РЗИ
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Бойко Борисов: Данъците няма да се пипат
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
С час назад: Тази нощ преминаваме към астрономическото време
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Поредна руска атака срещу Киев - трима са загинали, 17 са ранени
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ