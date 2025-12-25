БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

На работа по празниците: Колко ще ни платят?
Здраве, благоденствие, вяра в доброто - пожеланията на...
Колко дни ще почиваме през 2026 г.?
ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО!
Болнични клоуни радват малките пациенти в детската онкология във Варна

від БНТ , Репортер: БНТ-Варна
У нас
"Смехът е здраве!" - това е мотото на болничните клоуни, които всяка седмица посещават малките пациенти в детската онкология в университетската болница "Св. Марина" във Варна. Те са специално обучени да работят с деца, които са емоционално уязвими, заради тежкото и продължително лечение. След дълго прекъсване програмата "Болничен клоун" е възстановена с дарения от благотворителния фестивал Varna Rock Adventure, чийто медиен партньор е Българска национална телевизия.

Лечението на едно дете с хематологично заболяване продължава почти година. Време на социална изолация и ежедневие изпълнено с болка и страдание.

Дарина Иванова, майка на Крум: "Крум е на 5 годинки и се лекуваме вече 10 месеца. В момента, в който клоуните дойдат при нас в отделението, сякаш настроението се вдига. Едно дете на 5 години и страха, който изпитва тук, е много голям и болничният клоун просто ги разсейва".

В момента на активно лечение в клиниката са 50 деца, като най-малкото е двумесечно бебе. Работата на клоуните е да накарат малките пациенти отново да се почувстват деца.

доц. Милена Белчева, началник на Клиниката по детска клинична хематология и онкология в УМБАЛ "Света Марина" - Варна: "Посещенията на клоуните в клиниката внасят смях, внасят игра, внасят въображение в ежедневието на децата, като им помагат да намерят дистанция от болестта и да се откъснат от реалността на заболяването. Тяхното присъствие означава не само мигове на радост, мигове извън времето, но също така и терапевтична подкрепа, която допълва грижите на целия медицински екип, психолога и на арт терапевта в клиниката".

Програмата "Болничен клоун" е спряна преди 5 години заради липса на финансиране. Сега тя е възстановена с даренията от благотворителния фестивал Varna Rock Adventure, чийто организатор е мотоклуб "Братя във вятъра".

Нели Радева, болничен клоун: "Честно казано много ни липсваше и когато разбрахме, че отново ще се върнем, бяхме изключително щастливи".

Всеки понеделник болничните клоуни д-р Пуф и д-р Джиджи Биджи забавляват малките пациенти в детската онкология. Правят фокуси, бият смешни инжекции и предписват весели лекарства.

Димитър Горчев, болничен клоун: "Играем, пеем и се смеем с една единствена цел - да събудим повече усмивки, защото смехът е здраве и благодарение на смеха децата много по-лесно преминават през трудното изпитание да бъдат толкова дълго време в отделението".

Нели Радева, болничен клоун: "Работата ми дава сила, дава ми вяра, защото като видим децата как се борят, трябва и ние да сме силни".

А докато болничните клоуни са там, макар и за час те отново са деца и в клиниката се чува детски смях.

#детска онкоболница #болнични клоуни #Смехотерапия #Варна

