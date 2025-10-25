Въздушна тревога беше обявена в почти цяла Украйна

Войната в Украйна - въздушна тревога беше обявена над почти цялата територия на Украйна, в Киев се чуват експлозии. В местни телеграм канали се съобщава за поне 8 ранени.

Над руската столица е свален дрон, отломките са нанесли щети, но няма ранени, поясни кметът на Москва - Сергей Собянин. Парите, войските и идеите на руския президент Путин са на привършване, заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте след края на среща на съюзниците на Украйна в Лондон.

Премиерът на Нидерландия Дик Схоф призова Евросъюза да копира американските санкции срещу Лукойл и Роснефт, за да засили натиска над Москва за край на войната. Според съюзниците, Киев трябва да получи репарационен заем от руските замразени активи до Коледа.

В САЩ е специалният пратеник на Русия за инвестиции и икономическо сътрудничество Кирил Дмитриев, според него срещата между Тръмп и Путин е отложена, а не отменена.