Въздушна тревога беше обявена в почти цяла Украйна

Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Специалният пратеник на Русия за инвестиции е в САЩ

Украйна
Снимка: БТА
Войната в Украйна - въздушна тревога беше обявена над почти цялата територия на Украйна, в Киев се чуват експлозии. В местни телеграм канали се съобщава за поне 8 ранени.

Над руската столица е свален дрон, отломките са нанесли щети, но няма ранени, поясни кметът на Москва - Сергей Собянин. Парите, войските и идеите на руския президент Путин са на привършване, заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте след края на среща на съюзниците на Украйна в Лондон.

Премиерът на Нидерландия Дик Схоф призова Евросъюза да копира американските санкции срещу Лукойл и Роснефт, за да засили натиска над Москва за край на войната. Според съюзниците, Киев трябва да получи репарационен заем от руските замразени активи до Коледа.

В САЩ е специалният пратеник на Русия за инвестиции и икономическо сътрудничество Кирил Дмитриев, според него срещата между Тръмп и Путин е отложена, а не отменена.

"Ние виждаме, че Украйна протака преговорите. Украйна не иска да решава онези проблеми, онези наболели въпроси, които трябва да бъдат решени. Ще кажем на нашите американски колеги, че за съжаление, Украйна прекъсва така необходимия диалог, и го прекъсва все пак по молба на британците и европейците, които искат този конфликт да продължи", коментира Дмитриев.

