С час назад: Тази нощ преминаваме към астрономическото време

В 04:00 часа тази нощ преминаваме към астрономическото часово време и часовниците се връщат с един час назад, съобщиха от Българския институт по метрология.

Промяната е в изпълнение на Директива 2000/84/ЕО на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз от 19 януари 2021 г., припомнят от институцията.

Смяната на часовото време на зимно и лятно у нас е регламентирано с Постановление на Министерския съвет от 13 март 1997 г. Съгласно постановлението всяка година в нощта срещу последната неделя на октомври се въвежда зимно часово време, като часовниците се преместват с един час назад, а в последната неделя на март се преминава към лятно часово време, като часовниците се преместват с един час напред.

Местенето на стрелките в Европа е въведено през 1976 г. по искане на Франция. Идеята за смяна на времето първо хрумва на Бенджамин Франклин. Той пише писмо до редактор на вестник “Парижки журнал” през 1784 г., като предлага на парижани да стават и да си лягат по-рано. В България тази практика е въведена през 1979 г.

На практика идеята е приложена от германското правителство по време на Първата световна война в периода 30 април – 1 октомври 1916 г. като мярка за спестяване на гориво във военната обстановка. Великобритания е втората държава, която в началото въвежда лятно часово време от 21 май до 1 октомври 1916 г. САЩ последва примера ѝ през 1918 г.

През март 2019 г. Европейският парламент гласува "за" отпадането на сезонната смяна на часа. Държавите-членки обаче така и не решиха окончателно дали да преминат на изцяло лятно или зимно часово време.