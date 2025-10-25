БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

С час назад: Тази нощ преминаваме към астрономическото време

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Запази

В 04:00 часа часовниците се връщат с един час назад

Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

В 04:00 часа тази нощ преминаваме към астрономическото часово време и часовниците се връщат с един час назад, съобщиха от Българския институт по метрология.

Промяната е в изпълнение на Директива 2000/84/ЕО на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз от 19 януари 2021 г., припомнят от институцията.

Смяната на часовото време на зимно и лятно у нас е регламентирано с Постановление на Министерския съвет от 13 март 1997 г. Съгласно постановлението всяка година в нощта срещу последната неделя на октомври се въвежда зимно часово време, като часовниците се преместват с един час назад, а в последната неделя на март се преминава към лятно часово време, като часовниците се преместват с един час напред.

Местенето на стрелките в Европа е въведено през 1976 г. по искане на Франция. Идеята за смяна на времето първо хрумва на Бенджамин Франклин. Той пише писмо до редактор на вестник “Парижки журнал” през 1784 г., като предлага на парижани да стават и да си лягат по-рано. В България тази практика е въведена през 1979 г.

На практика идеята е приложена от германското правителство по време на Първата световна война в периода 30 април – 1 октомври 1916 г. като мярка за спестяване на гориво във военната обстановка. Великобритания е втората държава, която в началото въвежда лятно часово време от 21 май до 1 октомври 1916 г. САЩ последва примера ѝ през 1918 г.

През март 2019 г. Европейският парламент гласува "за" отпадането на сезонната смяна на часа. Държавите-членки обаче така и не решиха окончателно дали да преминат на изцяло лятно или зимно часово време.

#смяна на часовника #смяна на часовото време #астрономическо време #зимно часово време

Последвайте ни

ТОП 24

"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
1
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
Дете падна от скала в района на Седемте Рилски езера
2
Дете падна от скала в района на Седемте Рилски езера
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
3
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Отстраниха временно инспектор от ДАИ - Пловдив след пътен инцидент и положителен наркотест
4
Отстраниха временно инспектор от ДАИ - Пловдив след пътен инцидент...
Стрелба в Есен
5
Стрелба в Есен
Разбиха мрежа за трафик на мигранти през България, шестима са арестувани (СНИМКИ)
6
Разбиха мрежа за трафик на мигранти през България, шестима са...

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Поредна измама - промени банковата си сметка, за да превалутират средствата в евро
2
Поредна измама - промени банковата си сметка, за да превалутират...
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
3
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол
4
Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
5
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
6
12-годишен ученик е намушкан в столично училище

Още от: Общество

На Димитровден небето се отваря
На Димитровден небето се отваря
Бал с кауза - благотворителност за деца и младежи в неравностойно положение Бал с кауза - благотворителност за деца и младежи в неравностойно положение
Чете се за: 01:15 мин.
Възможни са прекъсвания в работата на сайта на НАП в неделя Възможни са прекъсвания в работата на сайта на НАП в неделя
Чете се за: 00:22 мин.
Въздушна тревога беше обявена в почти цяла Украйна Въздушна тревога беше обявена в почти цяла Украйна
Чете се за: 01:50 мин.
След трагичния инцидент в търговски център: Предлагат по-строги правила за охрана в обществени обекти След трагичния инцидент в търговски център: Предлагат по-строги правила за охрана в обществени обекти
Чете се за: 02:22 мин.
"Опералия" в София: Световни експерти оценяват младите оперни певци "Опералия" в София: Световни експерти оценяват младите оперни певци
Чете се за: 04:10 мин.

Водещи новини

Детето, паднало от скала в Рила, е транспортирано с хеликоптер до София
Детето, паднало от скала в Рила, е транспортирано с хеликоптер до...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Жълт и оранжев код за опасно време: Гръмотевични бури и дъжд Жълт и оранжев код за опасно време: Гръмотевични бури и дъжд
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Нова масирана руска атака срещу Киев Нова масирана руска атака срещу Киев
Чете се за: 00:45 мин.
По света
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф "Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
Чете се за: 13:52 мин.
Европа
На Димитровден небето се отваря
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Тръмп увеличи митата за Канада
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Бюджет 2026 - повече приходи и увеличение на доходите
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
За пътя на промяната, страховете, научените уроци и успехите: Как...
Чете се за: 03:52 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ