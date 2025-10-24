БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Евродепутатите изразиха съгласие да се спре сезонната смяна на часа
Чете се за: 01:00 мин.
Безредици в пленарната зала: Председателят на парламента...
Чете се за: 00:52 мин.

Евродепутатите изразиха съгласие да се спре сезонната смяна на часа

Христо Ценов
По света
В неделя отново преминаваме към астрономическото време и часовниците се връщат с 1 час назад

евродепутатите изразиха съгласие спре сезонната смяна часа
Снимка: илюстративна
Евродепутатите изразиха съгласие да се спре сезонната смяна на часа след дебат в Европейския парламент.

Инициативата е от 2019 година, когато по предложение на Европейската комисия беше започната законодателна процедура да останем на едно часово време целогодишно.

Действията на Комисията идват след допитване до 4,6 милиона европейски граждани, от които 84% гласуваха в полза на премахването на смяната на часа.

Основната пречка остава Съветът на Европейския съюз, който все още не е излязъл с обща позиция. Евродепутатите се очаква да отправят запитване до Съвета да очертае главните пречки за това.

Тази неделя преминаваме към астрономическото часово време и в 04:00 часа часовниците се връщат с един час назад.

#смяна на часово време #астрономическо време #зимно часово време #Европейския парламент

