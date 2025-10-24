Започва делото за пожара в психиатричната болница в Ловеч, където загина млад мъж

В Окръжния съд в Ловеч е насрочено първото дело по случая с пожара в Държавната психиатрична болница в града, при който загина млад мъж.

Две години след трагедията, в съдебната зала като обвиняема ще влезе 66-годишна медицинска сестра. Според обвинението, до трагичния инцидент се е стигнало заради немарливо изпълнение на служебните задължения.

Младият мъж загина в предизвикан от него пожар, по време на който е бил завързан и не е могъл да избяга. Това, че е бил вързан е в нарушение на реда за временно физическо ограничаване при пациенти с психични разстройства.