БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

 

Тенисистката Серена Уилямс спечели престижната награда "Принцесата на Астурия" за спорт

Христо Ценов от Христо Ценов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Запази
Снимка: БГНЕС
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Американската тенисистка Серена Уилямс спечели престижната испанска награда "Принцесата на Астурия" за спорт.

Уилямс е смятана за една от най-добрите тенисистки на всички времена и е постигнала неоспорими успехи - включително 4 олимпийски златни медала.

Легендата в тениса е спечелила и 23 "големи шлема". Това означава в рамките на една календарна година играч да спечели четирите най-големи турнира в спорта.

Освен със спортните си успехи, Серена Уилямс е известна и с борбата за равенството между половете по възможности и в спорта, и в обществото.

#"Принцесата на Астурия" #серена уилямс #Тенис #награда

Последвайте ни

ТОП 24

Кметът на Елин Пелин след протест срещу застрояването на река: Обвиненията са безпочвени
1
Кметът на Елин Пелин след протест срещу застрояването на река:...
Опасно ветровито време през нощта и утре
2
Опасно ветровито време през нощта и утре
Зеленски иска от ЕС оръжия с голям обсег
3
Зеленски иска от ЕС оръжия с голям обсег
Медведев: Тръмп е "на бойната пътека" към Москва, приравнил се е с "лудата Европа"
4
Медведев: Тръмп е "на бойната пътека" към Москва,...
Инцидент в бургаско училище: Момиче напръска с лютив спрей своя съученичка
5
Инцидент в бургаско училище: Момиче напръска с лютив спрей своя...
Задържаха мъж и жена, извършили строителни измами за над половин милион лева
6
Задържаха мъж и жена, извършили строителни измами за над половин...

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
2
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
24-годишна жена загина при катастрофа
3
24-годишна жена загина при катастрофа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
4
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
5
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
6
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...

Още от: По света

Хамас и Фатах обсъждат в Кайро постигнатото примирие в Газа
Хамас и Фатах обсъждат в Кайро постигнатото примирие в Газа
Среща на "Коалицията на желаещите" за Украйна започва в Лондон Среща на "Коалицията на желаещите" за Украйна започва в Лондон
Чете се за: 00:57 мин.
Два руски военни самолета са навлезли във въздушното пространство на Литва Два руски военни самолета са навлезли във въздушното пространство на Литва
Чете се за: 00:45 мин.
С отделни масови прояви управляващи и опозиция в Унгария отбелязаха националния празник С отделни масови прояви управляващи и опозиция в Унгария отбелязаха националния празник
Чете се за: 01:17 мин.
Баскетболни звезди и членове на мафиотски фамилии са задържани за незаконен хазарт в САЩ Баскетболни звезди и членове на мафиотски фамилии са задържани за незаконен хазарт в САЩ
Чете се за: 01:02 мин.
Българите вече ще могат да пътуват без визи до Виетнам Българите вече ще могат да пътуват без визи до Виетнам
Чете се за: 01:40 мин.

Водещи новини

Премиерът свиква работно съвещание след наложените санкции на САЩ срещу "Роснефт" и "Лукойл"
Премиерът свиква работно съвещание след наложените санкции на САЩ...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Тежка катастрофа между лека кола и камион затруднява движението край Пловдив Тежка катастрофа между лека кола и камион затруднява движението край Пловдив
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Възстановяват движението по ремонтирани отсечки на АМ "Тракия" Възстановяват движението по ремонтирани отсечки на АМ "Тракия"
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Среща на "Коалицията на желаещите" за Украйна започва в Лондон Среща на "Коалицията на желаещите" за Украйна започва в Лондон
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Дронове в помощ на планинските спасители
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Учение край Варна: Симулираха тежка катастрофа с цистерна и разлив...
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Тенисистката Серена Уилямс спечели престижната награда...
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Опасно ветровито в петък
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ