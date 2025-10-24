Тенисистката Серена Уилямс спечели престижната награда "Принцесата на Астурия" за спорт

Американската тенисистка Серена Уилямс спечели престижната испанска награда "Принцесата на Астурия" за спорт.

Уилямс е смятана за една от най-добрите тенисистки на всички времена и е постигнала неоспорими успехи - включително 4 олимпийски златни медала.

Легендата в тениса е спечелила и 23 "големи шлема". Това означава в рамките на една календарна година играч да спечели четирите най-големи турнира в спорта.

Освен със спортните си успехи, Серена Уилямс е известна и с борбата за равенството между половете по възможности и в спорта, и в обществото.