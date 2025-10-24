Учение край Варна: Симулираха тежка катастрофа с цистерна и разлив на сярна киселина

Разлив на сярна киселина след катастрофа на тежкотоварен автомобил – цистерна и пострадал шофьор – това е сценарият на учение, което се проведе в района на Пристанище “Варна Запад”. В него участваха всички институции и организации, включени в единната система за реакция при кризисни ситуации във Варненска област.

Симулацията на тежка катастрофа с изтичане на сярна киселина се разигра в район, където има много фирми, които работят с опасни химически вещества.

ст. комисар Стоян Стоянов – директор на РДПБЗН - Варна: “В една такава ситуация е изключително важно да се определи параметрите, разпространението, посоката на вятъра, застрашените населени места в близост. В случая действията са доста по-различни от тези при пожар, което изисква по-сериозна подготовка.”

За минути районът беше отцепен. Първо от смачканата кабина на цистерната беше изваден шофьорът.

д-р Иван Здравков – ЦСМП - Варна: “Пациентът е в съзнание, има лека травма на главата, според него. Мерим кръвното, за да видим как са жизнените показатели. Пулсът му е стабилен. Около 80-90 удара в минута.”

Пожарникарите поставиха тампон на цистерната, за да се спре изтичането на киселина.

гл. инспектор Стойчо Атанасов – нач. на Сектор “Специализирани оперативни дейности” в РДПБЗН – Варна: “Първо е безопасността на екипите и на заобикалящите хора. След като се осигури надеждна защита и се вземат необходимите мерки, тогава се пристъпва към спирането на теча на компрометираната цистерна и се извършва дегазация на съответният участък.”

В спасителната операция се и доброволчески формирования.

Владимир Ненков – председател на Доброволческия отряд на Община Девня: “Мен ме мотивира това че можем да помогнем и трябва да се помага във всеки един момент.”

снимки: БТА

Спасителните екипи се справиха с последствията от катастрофата за около 40 минути. А това е доказателство, че ученията помагат за по-добрата координация между институциите в подобни ситуации.