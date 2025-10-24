Опасно ветровито в петък

Ще бъде облачно, на много места с валежи от дъжд. След обяд ще спират, най-късно в югоизточните райони и облачността ще се разкъсва. Ще бъде много ветровито. Ще духа умерен, на север от планините - силен вятър от юг-югозапад. През деня вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще е умерен, в Дунавската равнина и Горнотракийската низина – силен. Минималните температури ще бъдат между 10° и 15°, в София - около 10°, а максималните - между 19° и 24°, в София - около 19°.

По Черноморието облачността ще се увеличава и след обяд ще завали дъжд, но още вечерта в северните райони ще спира. Ще духа умерен вятър от юг-югозапад, който привечер ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усили. Минималните температури ще бъдат между 16° до 18°, а максималните - между 20° и 23°. Температурата на морската вода е от 17° до 19°. Вълнението на морето ще бъде слабо.

В планините ще е облачно с валежи от дъжд, над 2200 метра - от сняг. Ще е ветровито със силен и бурен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, а на 2000 метра - около 5°.

В събота, след временно разкъсване и намаляване, над Северна България облачността отново ще се увеличи и след обяд и през нощта на много места там ще има валежи. В останалата част от страната ще има повече слънчеви часове.

В неделя ще преобладава облачно време, в Северозападна България - с валежи. Минималните температури ще бъдат между 6° и 11°, а максималните - между 17° и 22°.

В понеделник от северозапад ще прониква по-студен въздух. Ще бъде облачно, с повсеместни валежи от дъжд. Има повишена вероятност в отделни райони да са временно интензивни и значителни по количество. Температурите ще са с малък дневен ход, от 10° - 12° в северозападните до 20° - 22° в югоизточните райони.

Във вторник валежите ще спрат, най-късно в южните и източните райони. Облачността от северозапад ще се разкъсва и ще намалява. Вятърът ще отслабне. Хладно за сезона време, с минимални температури между 5° и 10° и максимални - между 12° и 17°.