БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
25-годишният Фахри, обвинен в тройното убийство на...
Чете се за: 03:05 мин.
Радев: "Коалиция Магнитски" е официализирана -...
Чете се за: 02:30 мин.
ГДБОП и френските власти разбиха група за трафик на...
Чете се за: 01:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

3 седмици преливащи контейнери в "Люлин" и "Красно село" - картината остава непроменена

Алекс Христов от Алекс Христов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Запази

От понеделник ще се включват още 4 камиона в овладяването на кризата с боклука

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Близо 3 седмици двата столични района "Люлин" и "Красно село" живеят с кризата с боклука.

Въпреки обявения график за сметоизвозване от Столичната община картината на преливащи контейнери остава непроменена.

Днес стана ясно, че от понеделник ще се включват още 4 камиона в овладяването на кризата с боклука.

През следващата седмица ще бъде обявен и крайният резултат от обществената поръчка за почистване на районите, чиито договори изтичат в края на тази и началото на следващата година.

80% от боклуците на територията на двата района се извозват по график. Това заявиха от Столична община днес, а от понеделник ще бъдат включени още камиони.

"Предстои от понеделник да започнат работа още 4 камиона, с което общият брой техника, с която разполагаме сметопочистваща ще достигне 14 броя, което вече е достатъчно да се обезпечи чисто технически за тази дейности" заяви Надежда Бобчева, заместник-кмет по екология.

Не така стоят нещата на терен. Повече от видно е, че пълните контейнери са повече от празните.

Близо 20 дни жителите на столичния квартал "Люлин" посрещат и изпращат деня с тази гледка.

"Усилията, които се полагат са по-интензивни, но все още недостатъчни, за да можем да кажем, че кризата е напълно овладяна, има все още затруднения в ежедневното извозване на всички 1500 контейнера в района. Планът дотук показва, че ситуацията се подобрява, надявам се следващата седмица да се подобри още повече с идването на още камиони", допълни Георги Тодоров, кмет на район "Люлин".

От районната администрация заявиха, че ще бъдат добавени и по-малки контейнери за битов отпадък на удобни за гражданите места. А от своя страна гражданите вече усещат промяна.

Подобна продължава да бъде и ситуацията в район "Красно село". Контейнерите са препълни, а боклукът се намира и около тях.

"Ние от района, доброволци, лишени от свобода не спираме всеки ден да събираме боклуци. Хората вече губят търпение, миналата седмица подадохме писмо за обработка срещу гризачи, защото започна все повече да се увеличава популацията им", коментира Сотир Иванов, заместник-кмет на район "Красно село".

От местна община обясниха, че продължават да се изхвърлят едрогабаритни отпадъци от жителите на района, както и хранителни отпадъци от заведенията. Столичният инспекторат вече е санкционирал нарушителите.

"Понякога идват различни, други хора, които изхвърлят боклука си, дори от заведението, от самата "Топлофикация". Просто се опитват да не бъде решена кризата, а всъщност ние всички трябва да помогнем да бъде решена".

Днес в местния парламент беше повдигнат и въпросът кога ще бъдат подновени договорите за сметоизвозване и на другите райони, в част от тях договорът изтича след месец, а в другите райони до края на тази година и началото на следващата.

"В "Зона-3" договорите изтичат след по-малко от месец, когато "Слатина", "Подуяне" и "Изгрев" остават без сметопочистване, а в този търг няма нито един кандидат, който да е допуснат. Там е сигурно, че нямаме избрана фирма", каза още Андрей Зографски, общински съветник от "Спаси София".

Бобчева обясни, че през следващата седмица ще бъде обявен резултатът от обществената поръчка за почистване на районите, ако в 14-дневен срок резултатът не бъде обжалван ще се пристъпи към подписване на договори.

#кризата с боклука #боклука в София #"Красно село" #София #"Люлин" #боклук

Последвайте ни

ТОП 24

Кметът на Елин Пелин след протест срещу застрояването на река: Обвиненията са безпочвени
1
Кметът на Елин Пелин след протест срещу застрояването на река:...
Опасно ветровито време през нощта и утре
2
Опасно ветровито време през нощта и утре
Зеленски иска от ЕС оръжия с голям обсег
3
Зеленски иска от ЕС оръжия с голям обсег
Медведев: Тръмп е "на бойната пътека" към Москва, приравнил се е с "лудата Европа"
4
Медведев: Тръмп е "на бойната пътека" към Москва,...
Тръмп срещу Путин: САЩ наложиха санкции на "Роснефт" и "Лукойл"
5
Тръмп срещу Путин: САЩ наложиха санкции на "Роснефт" и...
Сигнал за пукнатини в столично училище
6
Сигнал за пукнатини в столично училище

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
2
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
24-годишна жена загина при катастрофа
3
24-годишна жена загина при катастрофа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
4
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
5
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
6
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...

Още от: Общество

Километрични задръствания на "Тракия" между Ихтиман и Вакарел - кога магистралата ще има здрав алтернативен път
Километрични задръствания на "Тракия" между Ихтиман и Вакарел - кога магистралата ще има здрав алтернативен път
Наказват момичето, напръскало с лютив спрей своя съученичка в Бургас Наказват момичето, напръскало с лютив спрей своя съученичка в Бургас
Чете се за: 02:00 мин.
Звездата на италианското кино Тони Сервило е специален гост на фестивала "Синелибри" Звездата на италианското кино Тони Сервило е специален гост на фестивала "Синелибри"
Чете се за: 01:12 мин.
Шести блок на АЕЦ "Козлодуй" спира работа за годишен планов ремонт Шести блок на АЕЦ "Козлодуй" спира работа за годишен планов ремонт
Чете се за: 01:25 мин.
Системата за толконтрол работи ефективно и без корупция, каза директорът Олег Асенов Системата за толконтрол работи ефективно и без корупция, каза директорът Олег Асенов
Чете се за: 04:00 мин.
Ученици от Ботевград и Враца станаха президент и вицепрезидент за един ден Ученици от Ботевград и Враца станаха президент и вицепрезидент за един ден
Чете се за: 01:30 мин.

Водещи новини

Километрични задръствания на "Тракия" между Ихтиман и Вакарел - кога магистралата ще има здрав алтернативен път
Километрични задръствания на "Тракия" между Ихтиман и...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Санкциите на САЩ срещу Русия: Ключ към разговори за мир в Украйна или контрапродуктивен ход? (ОБЗОР) Санкциите на САЩ срещу Русия: Ключ към разговори за мир в Украйна или контрапродуктивен ход? (ОБЗОР)
Чете се за: 06:17 мин.
По света
3 седмици преливащи контейнери в "Люлин" и "Красно село" - картината остава непроменена 3 седмици преливащи контейнери в "Люлин" и "Красно село" - картината остава непроменена
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Два руски военни самолета са навлезли във въздушното пространство на Литва Два руски военни самолета са навлезли във въздушното пространство на Литва
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Управляващите с план за реакция при санкциите срещу "Лукойл"
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Колите на президентството: Радев и Борисов в спор за автопарка на...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
25-годишният Фахри, обвинен в тройното убийство на семейството си,...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Парашутист от Специалните сили пострада при тренировъчен скок
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ