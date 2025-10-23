БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ЗАПАЗЕНИ

Наказват момичето, напръскало с лютив спрей своя съученичка в Бургас

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Между двете възникнал конфликт в коридорите на училището, а в опит да ги разтърват преподавател и друго дете също пострадаха

Наказват дванадесетокласничката от Бургас, която напръска с лютив спрей своя съученичка.

Между двете възникнал конфликт в коридорите на училището, а в опит да ги разтърват преподавател и друго дете също пострадаха.

Инцидентът става в първото междучасие в 8.45 ч. тази сутрин на третия етаж в СУ "Иван Вазов" в Бургас.

По време на скандал едно от момичетата вади лютив спрей и напръсква другото.

Течността попаднала и по дежурния учител, и друго дете, които опитали да се намесят.

Последвала е евакуация на сградата, за да бъде проветрена. За около един час са преустановени и учебните занятия. Пострадалите са прегледани от лекар, състоянието им е добро.

Ръководството на училището ще обмисля варианти за затягане на контрола в сградата.

"По стълбите момичето беше в много неадекватно състояние, беше цялата разтреперена, не можеше нищо да направи. Очите ѝ бяха много зле, държаха я много хора, докато слезе до долу".

"Момичетата се ненавиждат. Не се харесват и се е стигнало до саморазправа".

БНТ: От колко време са имали конфликт?

"Някои казват, че е от 8 клас".

"Това е някакъв лют спрей. Аз не съм много запознат, защото при нас за първи път се случва подобен инцидент. Веднага са взети необходимите мерки, изведени са учениците навън. Извикана е линейка. Има пострадали - окото на дежурния учител и една ученичка има затруднения с дишането", каза още Виктор Григоров, директор на СУ "Иван Вазов" в Бургас.

#съученичка #Бургас #пострадало момиче #наказание #лютив спрей #момиче

