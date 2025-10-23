Наказват момичето, напръскало с лютив спрей своя съученичка в Бургас

Наказват дванадесетокласничката от Бургас, която напръска с лютив спрей своя съученичка.

Между двете възникнал конфликт в коридорите на училището, а в опит да ги разтърват преподавател и друго дете също пострадаха.

Инцидентът става в първото междучасие в 8.45 ч. тази сутрин на третия етаж в СУ "Иван Вазов" в Бургас.

По време на скандал едно от момичетата вади лютив спрей и напръсква другото.

Течността попаднала и по дежурния учител, и друго дете, които опитали да се намесят.

Последвала е евакуация на сградата, за да бъде проветрена. За около един час са преустановени и учебните занятия. Пострадалите са прегледани от лекар, състоянието им е добро.

Ръководството на училището ще обмисля варианти за затягане на контрола в сградата.