Жълт код за значителни валежи - кога да очакваме снега?

През деня валежи се очакват все още главно в западната половина от страната, а до вечерта - и в Източна България. Значителни по количество ще бъдат в Югозападна България и северозападните райони. Максималните температури ще са между 3° и 8°, в София – около 3°. Ще духа умерен, по поречието на Дунав и в източните райони от страната - временно силен североизточен вятър. С него ще нахлува по-студен въздух, температурите ще се понижават и след обяд и през нощта срещу четвъртък на много места в Северозападна България, в Предбалкана и по високите западни полета дъждът ще премине в сняг.

По Черноморието ще бъде облачно, след обяд на много места със слаби валежи от дъжд, които ще продължат и през нощта срещу Коледа. Ще духа умерен вятър от изток-североизток, който след обяд и през нощта ще се усилва. Максималните температури ще бъдат от 9° до 11°, близки до температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала, с тенденция на усилване.

В планините ще бъде облачно, на много места с валежи от сняг. Ще духа умерен и временно силен вятър от юг-югоизток, по високите части от юг-югозапад. По проходите ще има условия за виелици и навявания. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 3°, а на 2000 метра – около минус 2°.

На Коледа ще е облачно с повсеместни, на места значителни валежи - в Западна и Северна България от сняг, в Горнотракийската низина и по Черноморието – от дъжд. Ще се образува снежна покривка, а по планинските проходи в Стара планина ще има снежни виелици и ще се образуват и навявания. С умерен, в Източна България – силен, североизточен вятър ще продължи да нахлува студен въздух и температурите ще се понижават.

По самото нахлуване на студения въздух в Централна Северна България са възможни поледици. Температурите ще са с обратен денонощен ход и към 14 часа ще бъдат от минус 4° – плюс 1° в северозападната част от страната до 2° – 7° в Южна България и крайните източни райони.

В петък сутринта валежите ще спрат, най-късно в Източните Родопи. Вятърът ще отслабне. Облачността бавно ще се разкъсва, а температурите в по-голямата част от страната ще са близки до нулата, а в районите в Северна България със снежна покривка дори дневните ще останат отрицателни – до минус 4°.

В събота и неделя вятърът ще се ориентира от запад-северозапад. Ще има по-значителни временни разкъсвания и намаления на облачността до слънчево време. Минималните температури ще се понижат още, в отделни райони до минус 8°, минус 10°, а дневните временно ще се повишат и максималните ще са между 2° и 7°, в Горнотракийската низина - до около 10°.