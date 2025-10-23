Спортни новини 23.10.2025 г.

Българският футболен съюз (БФС) ще разгледа инцидентите от мача Черно море – Левски на следващото си заседание. Лудогорец и Спартак Варна вече получиха по 1500 лв. глоба, а ЦСКА – 1300 лв. за използване на факли и димки при гостуването на Добруджа.

Йънг Бойс и Лудогорец се изправят един срещу друг в третия кръг от основната фаза на Лига Европа. Двубоят е в Берн, Швейцария, и започва в 22:00 ч. И двата отбора имат по три точки от първите два мача.

Лицензионната комисия към БФС одобри Спартак (Варна) и Пирин (Благоевград) за участие в новия сезон. Двата тима покриват изискванията за национален лиценз и нямат просрочени задължения към НАП, но ще останат под наблюдение.

Кристиано Роналдо е признал в интервю, че се страхува да не оплешивее. Футболната звезда, играе в саудитския отбор Ал-Насър, където изкарва по 300 паунда на минута. Отворил е козметична клиника за мъже в Риад, където се борят именно с проблема за оплешивяването.