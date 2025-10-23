БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
25-годишният Фахри, обвинен в тройното убийство на...
Чете се за: 03:05 мин.
Радев: "Коалиция Магнитски" е официализирана -...
Чете се за: 02:30 мин.
ГДБОП и френските власти разбиха група за трафик на...
Чете се за: 00:35 мин.

Спортни новини 23.10.2025 г.

Българският футболен съюз (БФС) ще разгледа инцидентите от мача Черно море – Левски на следващото си заседание. Лудогорец и Спартак Варна вече получиха по 1500 лв. глоба, а ЦСКА – 1300 лв. за използване на факли и димки при гостуването на Добруджа.

Йънг Бойс и Лудогорец се изправят един срещу друг в третия кръг от основната фаза на Лига Европа. Двубоят е в Берн, Швейцария, и започва в 22:00 ч. И двата отбора имат по три точки от първите два мача.

Лицензионната комисия към БФС одобри Спартак (Варна) и Пирин (Благоевград) за участие в новия сезон. Двата тима покриват изискванията за национален лиценз и нямат просрочени задължения към НАП, но ще останат под наблюдение.

Кристиано Роналдо е признал в интервю, че се страхува да не оплешивее. Футболната звезда, играе в саудитския отбор Ал-Насър, където изкарва по 300 паунда на минута. Отворил е козметична клиника за мъже в Риад, където се борят именно с проблема за оплешивяването.

Санкциите на САЩ срещу Русия: Ключ към разговори за мир в Украйна или контрапродуктивен ход? (ОБЗОР)
Санкциите на САЩ срещу Русия: Ключ към разговори за мир в Украйна...
Чете се за: 06:17 мин.
По света
Колите на президентството: Радев и Борисов в спор за автопарка на "Дондуков" 2 Колите на президентството: Радев и Борисов в спор за автопарка на "Дондуков" 2
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
25-годишният Фахри, обвинен в тройното убийство на семейството си, остава в ареста 25-годишният Фахри, обвинен в тройното убийство на семейството си, остава в ареста
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Парашутист от Специалните сили пострада при тренировъчен скок Парашутист от Специалните сили пострада при тренировъчен скок
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Радев: "Коалиция Магнитски" е официализирана - Пеевски...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Десислава Тодорова от "ДПС - Ново начало" е новият...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Бившият заместник-кмет на София Никола Барбутов остава в ареста
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Окончателно: НС ще избира шефа на ДАНС
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
