Александра Фейгин отново шампионка на България

Александра Фейгин спечели деветата си титла на България по фигурно пързаляне. Тя триумфира на Държавното първенство в София, като беше най-добра и в кратката, и във волната програма.

Фейгин събра общо 170.25 точки и отново доказа, че е най-силната българска фигуристка в момента.

Втора при жените завърши Кристина Григорова, а трета – Анастасия Юрчук.

При мъжете златото спечели Александър Златков. Надпреварата беше изключително оспорвана – първите трима състезатели завършиха с разлика от около една точка.

Шампионка при девойките стана Варвара Абрамкина, а при юношите първото място зае Деян Михайлов.

Държавното първенство по фигурно пързаляне продължава до неделя с участията на по-малките възрастови групи.