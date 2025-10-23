"Red Dust Revival" - автомобилно и мотоциклетно състезание с традиция

В червената пустиня край езерото Перколили, близо до Калгурли, се провежда събитието "Red Dust Revival". То възражда духа на автомобилните и мотоциклетни състезания от 20-те години на миналия век, които са се провеждали на това място. В продължение на една седмица ентусиасти от цяла Австралия се надпреварват по червена глинена писта, която е толкова прашна, че е почти невидима.

Въпреки че дълго време е било смятано за "мъжка територия", днес все повече жени участват. Основателят Греъм Кок подчертава уникалността на събитието – единственото място в света, където могат да се видят състезания на автомобили и мотоциклети от епохата преди Втората световна война по оригинална писта от 1940 г. Събитието не минава без инциденти, но остава жива връзка с миналото.