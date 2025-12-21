Хиляди посрещнаха зимното слънцестоене при Стоунхендж

Хиляди хора се събраха край Стоунхендж, за да посрещнат изгрева на Слънцето в деня на зимното слънцестоене. Те аплодираха, танцуваха и празнуваха около древния каменен кръг в Югозападна Англия.

Много от присъстващите пристигнаха още преди изгрев, облечени в различни костюми. Въпреки студа и тъмнината, хората чакаха търпеливо, пееха, свиреха на барабани и наблюдаваха как първите слънчеви лъчи огряват камъните.

За мнозина посещението на Стоунхендж по време на слънцестоене е духовно преживяване. Древният паметник е построен така, че да съвпада с движението на Слънцето в тези специални дни, които са били важни за древните земеделци.

Зимното слънцестоене е най-късият ден в годината в северното полукълбо и бележи началото на астрономическата зима. От този момент нататък дните започват бавно да стават по-дълги.