БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
25-годишният Фахри, обвинен в тройното убийство на...
Чете се за: 03:05 мин.
Радев: "Коалиция Магнитски" е официализирана -...
Чете се за: 02:30 мин.
ГДБОП и френските власти разбиха група за трафик на...
Чете се за: 00:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Управляващите с план за реакция при санкциите срещу "Лукойл"

Николай Минков от Николай Минков
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Запази

ДАНС и МС ще контролират бъдеща продажба на рафинерията

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Поправка в Закона за насърчаване на инвестициите предвижда ДАНС и кабинетът да има последната дума при продажбата на бургаската рафинерия. Според опозицията поправката обслужва олигархични и партийни интереси, мнозинството не се съгласи и успокои, че цените на горивата няма да се вдигат.

Според част от опозицията цените у нас ще се повишат, тъй като санкциите пряко ще се отразят върху националната ни сигурност и призоваха за бързата препродажба на бургаската рафинерия, но предупредиха това да стане по прозрачен път, за да не бъдат обслужени олигархични и партийни интереси.

Управляващите пък успокоиха, че цените на горивата ще останат на сегаште нива и имат резервен план, по който работят от няколко седмици, изпреварвайки настоящите събития.

ПП и ДБ с различен прочит за отражението на санкциите върху "Лукойл" и подводните камъни при евентуална бърза продажба на рафинерията.

Ивайло Мирчев, ПП-ДБ: "Лукойл" е част от стратегическата инфраструктура на страната. Изключително опасно е, ако той рязко попадне под санкции. Колкото по-бързо "Лукойл" се освободи от рафинерията в Бургас, толкова по-добре, защото това е част от руското влияние, но в никакъв случай тя не трябва да попада в ръцете на българската мафия. Ако България е Пеевски, Пеевски иска да си купи рафинерията, за да застане на нейния вход и изход и да си я точи, както "Мултигруп" я точеше преди 20 - 30 години."

Асен Василев, председател на "Продължаваме Промяната": "Мисля, че "Лукойл" е прекалено голяма хапка за Пеевски. Това е сделка с международен аспект и мащаб, който е много над местните боричкания и местните далавераджии."

"Възраждане" заподозряха част от опозицията в задкулисни договорки.

Костадин Костадинов председател на "Възраждане": "Политически сили между другото и от управляващите, и от т.нар. опозиция ще се възползват от тази ситуация, за да откраднат този бизнес."

От МЕЧ заявиха, че отново ще входират предложението си за одържавяване на рафинерията и предупредиха за трус на пазара.

Радостин Василев, председател на МЕЧ: "Ще има огромен проблем с доставките, ако "Лукойл" продължи да е собственик на българската рафинерия. Очакваме цената на крайния потребител на горивата да се повиши. Те правят така, че ДАНС, Деньо Денев, пряко подчинен на Пеевски, да одобрява, да контролира сделка с "Лукойл"."

Лидерът на ГЕРБ не се съгласи с опозицията.

Бойко Борисов, председател на ГЕРБ: "Подобна сделка в днешната геостратегическа ситуация, дето се вика, освен ДАНС, ще се гледа минимум от четири централи в света. Деньо Денев аз съм го назначавал на работа, аз съм го пращал в ДАНС за зам.-директор. И сега, ако искаш да уязвиш някой, казваш му, че е на Пеевски. Не го приемам това."

И обясни, че решението на Белия дом е било очаквано, поради което и управляващите са разработили план, който вече се изпълнява.

Бойко Борисов, председател на ГЕРБ: "Изпреварихме просто събитията. Сега сме говорили с финансовия министър, с управителя на БНБ, много внимателно да се проследи и да се внимава, защото това не е шега работа, можем да останем и без гориво в един момент, кои банки, какви са санкциите към банките, които обслужват преводите за купуването на петрол, за продажбата им. Сложен въпрос. Много внимателен и много деликатен и ние сме готови с второ четене на проектозакона да имаме всички опции за евентуално действие, ако се наложи."

Част от плана е и поправка в Закона за инвестициите, обясни председателят на бюджетната комисия.

Делян Добрев, председател на бюджетната комисия, ГЕРБ-СДС: "Преди около 3 седмици приехме на първо четене в комисия и в пленарна зала законопроект, с който продажбата на "Лукойл" минава през санкция на държавата - първо на ДАНС и след това на санкция на Министерски съвет. Т.е. ние мерките сме ги взели изпреварващо. Не очаквам каквито и да е било сътресения на пазара на горива. Хората трябва да бъдат спокойни."

А комисията по енергетика прие на второ четене промените в Закона, даващи правото на ДАНС и на кабинета да имат решаващата дума при продажбата на рафинерията.

#нови санкции срещу Русия # Народно събрание #"Лукойл"

Последвайте ни

ТОП 24

Кметът на Елин Пелин след протест срещу застрояването на река: Обвиненията са безпочвени
1
Кметът на Елин Пелин след протест срещу застрояването на река:...
Зеленски иска от ЕС оръжия с голям обсег
2
Зеленски иска от ЕС оръжия с голям обсег
Медведев: Тръмп е "на бойната пътека" към Москва, приравнил се е с "лудата Европа"
3
Медведев: Тръмп е "на бойната пътека" към Москва,...
Тръмп срещу Путин: САЩ наложиха санкции на "Роснефт" и "Лукойл"
4
Тръмп срещу Путин: САЩ наложиха санкции на "Роснефт" и...
Министрите на отбраната на България и Виетнам обсъдиха партньорството в областта на отбраната
5
Министрите на отбраната на България и Виетнам обсъдиха...
Сигнал за пукнатини в столично училище
6
Сигнал за пукнатини в столично училище

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
2
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
24-годишна жена загина при катастрофа
3
24-годишна жена загина при катастрофа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
4
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
5
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
6
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...

Още от: Политика

Колите на президентството: Радев и Борисов в спор за автопарка на "Дондуков" 2
Колите на президентството: Радев и Борисов в спор за автопарка на "Дондуков" 2
Радев: "Коалиция Магнитски" е официализирана - Пеевски управлява, Борисов изпълнява Радев: "Коалиция Магнитски" е официализирана - Пеевски управлява, Борисов изпълнява
Чете се за: 02:30 мин.
Новият пакет санкции срещу Русия отекна и в Народното събрание Новият пакет санкции срещу Русия отекна и в Народното събрание
Чете се за: 05:50 мин.
Отхвърлиха ветото на президента върху Закона за ДАНС Отхвърлиха ветото на президента върху Закона за ДАНС
Чете се за: 02:37 мин.
Росен Желязков: До 21 ноември трябва да се вземе генерално решение за рафинерията в Бургас Росен Желязков: До 21 ноември трябва да се вземе генерално решение за рафинерията в Бургас
Чете се за: 02:12 мин.
НС обсъжда промените в Закона за ДАНС и промени в Закона за защита на конкуренцията НС обсъжда промените в Закона за ДАНС и промени в Закона за защита на конкуренцията
Чете се за: 01:10 мин.

Водещи новини

Санкциите на САЩ срещу Русия: Ключ към разговори за мир в Украйна или контрапродуктивен ход? (ОБЗОР)
Санкциите на САЩ срещу Русия: Ключ към разговори за мир в Украйна...
Чете се за: 06:17 мин.
По света
Колите на президентството: Радев и Борисов в спор за автопарка на "Дондуков" 2 Колите на президентството: Радев и Борисов в спор за автопарка на "Дондуков" 2
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
25-годишният Фахри, обвинен в тройното убийство на семейството си, остава в ареста 25-годишният Фахри, обвинен в тройното убийство на семейството си, остава в ареста
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Парашутист от Специалните сили пострада при тренировъчен скок Парашутист от Специалните сили пострада при тренировъчен скок
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Радев: "Коалиция Магнитски" е официализирана - Пеевски...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Санкциите срещу руски компании: Как ще се отразят на пазара на...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Десислава Тодорова от "ДПС - Ново начало" е новият...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Бившият заместник-кмет на София Никола Барбутов остава в ареста
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ