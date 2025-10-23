Управляващите с план за реакция при санкциите срещу "Лукойл"

Поправка в Закона за насърчаване на инвестициите предвижда ДАНС и кабинетът да има последната дума при продажбата на бургаската рафинерия. Според опозицията поправката обслужва олигархични и партийни интереси, мнозинството не се съгласи и успокои, че цените на горивата няма да се вдигат.

Според част от опозицията цените у нас ще се повишат, тъй като санкциите пряко ще се отразят върху националната ни сигурност и призоваха за бързата препродажба на бургаската рафинерия, но предупредиха това да стане по прозрачен път, за да не бъдат обслужени олигархични и партийни интереси.

Управляващите пък успокоиха, че цените на горивата ще останат на сегаште нива и имат резервен план, по който работят от няколко седмици, изпреварвайки настоящите събития.

ПП и ДБ с различен прочит за отражението на санкциите върху "Лукойл" и подводните камъни при евентуална бърза продажба на рафинерията.

Ивайло Мирчев, ПП-ДБ: "Лукойл" е част от стратегическата инфраструктура на страната. Изключително опасно е, ако той рязко попадне под санкции. Колкото по-бързо "Лукойл" се освободи от рафинерията в Бургас, толкова по-добре, защото това е част от руското влияние, но в никакъв случай тя не трябва да попада в ръцете на българската мафия. Ако България е Пеевски, Пеевски иска да си купи рафинерията, за да застане на нейния вход и изход и да си я точи, както "Мултигруп" я точеше преди 20 - 30 години." Асен Василев, председател на "Продължаваме Промяната": "Мисля, че "Лукойл" е прекалено голяма хапка за Пеевски. Това е сделка с международен аспект и мащаб, който е много над местните боричкания и местните далавераджии."

"Възраждане" заподозряха част от опозицията в задкулисни договорки.

Костадин Костадинов председател на "Възраждане": "Политически сили между другото и от управляващите, и от т.нар. опозиция ще се възползват от тази ситуация, за да откраднат този бизнес."

От МЕЧ заявиха, че отново ще входират предложението си за одържавяване на рафинерията и предупредиха за трус на пазара.

Радостин Василев, председател на МЕЧ: "Ще има огромен проблем с доставките, ако "Лукойл" продължи да е собственик на българската рафинерия. Очакваме цената на крайния потребител на горивата да се повиши. Те правят така, че ДАНС, Деньо Денев, пряко подчинен на Пеевски, да одобрява, да контролира сделка с "Лукойл"."

Лидерът на ГЕРБ не се съгласи с опозицията.

Бойко Борисов, председател на ГЕРБ: "Подобна сделка в днешната геостратегическа ситуация, дето се вика, освен ДАНС, ще се гледа минимум от четири централи в света. Деньо Денев аз съм го назначавал на работа, аз съм го пращал в ДАНС за зам.-директор. И сега, ако искаш да уязвиш някой, казваш му, че е на Пеевски. Не го приемам това."

И обясни, че решението на Белия дом е било очаквано, поради което и управляващите са разработили план, който вече се изпълнява.

Бойко Борисов, председател на ГЕРБ: "Изпреварихме просто събитията. Сега сме говорили с финансовия министър, с управителя на БНБ, много внимателно да се проследи и да се внимава, защото това не е шега работа, можем да останем и без гориво в един момент, кои банки, какви са санкциите към банките, които обслужват преводите за купуването на петрол, за продажбата им. Сложен въпрос. Много внимателен и много деликатен и ние сме готови с второ четене на проектозакона да имаме всички опции за евентуално действие, ако се наложи."

Част от плана е и поправка в Закона за инвестициите, обясни председателят на бюджетната комисия.

Делян Добрев, председател на бюджетната комисия, ГЕРБ-СДС: "Преди около 3 седмици приехме на първо четене в комисия и в пленарна зала законопроект, с който продажбата на "Лукойл" минава през санкция на държавата - първо на ДАНС и след това на санкция на Министерски съвет. Т.е. ние мерките сме ги взели изпреварващо. Не очаквам каквито и да е било сътресения на пазара на горива. Хората трябва да бъдат спокойни."

А комисията по енергетика прие на второ четене промените в Закона, даващи правото на ДАНС и на кабинета да имат решаващата дума при продажбата на рафинерията.