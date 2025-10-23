Звездата на италианското кино Тони Сервило е специален гост на фестивала "Синелибри".

Той вече е в София за представянето на най-новия филм на Паоло Сорентино "Помилване". Тази вечер е първата му среща с българските зрители.

Ще представи "Великата красота" – филмът с над 60 награди.

А утре след официалната церемония и награждаване на "Синелибри" е премиерата на най-новия филм на Сорентино "Помилване" със 7 награди от фестивала във Венеция.

Очаква на се церемонията Тони Сервило да получи награда за изключителен принос към киноизкуството.