Звездата на италианското кино Тони Сервило е специален гост на фестивала "Синелибри".
Той вече е в София за представянето на най-новия филм на Паоло Сорентино "Помилване". Тази вечер е първата му среща с българските зрители.
Ще представи "Великата красота" – филмът с над 60 награди.
А утре след официалната церемония и награждаване на "Синелибри" е премиерата на най-новия филм на Сорентино "Помилване" със 7 награди от фестивала във Венеция.
Очаква на се церемонията Тони Сервило да получи награда за изключителен принос към киноизкуството.
"За първи път идвам в България, идвам освен да видя София и да представя за първи път филм на Сорентино. Аз играя един голям президент, филмът разказва за последните 6 месеца от мандата на този измислен италиански президент и за решенията, които той е принуден да взима и повечето от тях са предизвикани и от любов", сподели пред БНТ актьорът Тони Сервило.