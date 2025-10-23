Парашутист от специалните сили пострада при тренировъчен скок днес. За произшествието потвърдиха от Министерството на отбраната.

Парашутистът е военнослужещ от Съвместното командване на специалните операции.

Младши сержант М.М. незабавно е транспортиран с военен хеликоптер в университетската болница "Свети Георги" в Пловдив, където се извършват необходимите медицински изследвания за установяване на здравословното му състояние. За инцидента са уведомени неговите близки.