БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
25-годишният Фахри, обвинен в тройното убийство на...
Чете се за: 03:05 мин.
Радев: "Коалиция Магнитски" е официализирана -...
Чете се за: 02:30 мин.
ГДБОП и френските власти разбиха група за трафик на...
Чете се за: 00:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Парашутист от специалните сили пострада при тренировъчен скок

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Димитър Димитров
A+ A-
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Запази

За произшествието потвърдиха от Министерството на отбраната

всички сме равни небето самолета мисията военния парашутист
Слушай новината

Парашутист от специалните сили пострада при тренировъчен скок днес. За произшествието потвърдиха от Министерството на отбраната.

Парашутистът е военнослужещ от Съвместното командване на специалните операции.

Младши сержант М.М. незабавно е транспортиран с военен хеликоптер в университетската болница "Свети Георги" в Пловдив, където се извършват необходимите медицински изследвания за установяване на здравословното му състояние. За инцидента са уведомени неговите близки.

#военен парашутист #пострадал #специални сили #Министерство на отбраната

Последвайте ни

ТОП 24

Заради кражба в ябълкова градина НКЖИ уволни 10 служители
1
Заради кражба в ябълкова градина НКЖИ уволни 10 служители
Кметът на Елин Пелин след протест срещу застрояването на река: Обвиненията са безпочвени
2
Кметът на Елин Пелин след протест срещу застрояването на река:...
Зеленски иска от ЕС оръжия с голям обсег
3
Зеленски иска от ЕС оръжия с голям обсег
Медведев: Тръмп е "на бойната пътека" към Москва, приравнил се е с "лудата Европа"
4
Медведев: Тръмп е "на бойната пътека" към Москва,...
Тръмп срещу Путин: САЩ наложиха санкции на "Роснефт" и "Лукойл"
5
Тръмп срещу Путин: САЩ наложиха санкции на "Роснефт" и...
Министрите на отбраната на България и Виетнам обсъдиха партньорството в областта на отбраната
6
Министрите на отбраната на България и Виетнам обсъдиха...

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
2
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
24-годишна жена загина при катастрофа
3
24-годишна жена загина при катастрофа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
4
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
5
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
6
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...

Още от: Регионални

Десислава Тодорова от "ДПС - Ново начало" е новият председател на Общинския съвет в Пазарджик
Десислава Тодорова от "ДПС - Ново начало" е новият председател на Общинския съвет в Пазарджик
Цените на такситата скачат - с колко? Цените на такситата скачат - с колко?
Чете се за: 00:25 мин.
Няма отклонения в качеството на питейната вода в Елените и Свети Влас Няма отклонения в качеството на питейната вода в Елените и Свети Влас
Чете се за: 01:07 мин.
Нова автобусна линия ще обслужва квартал "Малинова долина" в София Нова автобусна линия ще обслужва квартал "Малинова долина" в София
Чете се за: 02:27 мин.
Водата във Велико Търново се избистря, уверяват от РЗИ Водата във Велико Търново се избистря, уверяват от РЗИ
Чете се за: 01:22 мин.
СО ще инвестира 40 млн. лв. в детски градини, ВиК и културна инфраструктура СО ще инвестира 40 млн. лв. в детски градини, ВиК и културна инфраструктура
Чете се за: 04:00 мин.

Водещи новини

25-годишният Фахри, обвинен в тройното убийство на семейството си, остава в ареста
25-годишният Фахри, обвинен в тройното убийство на семейството си,...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Радев: "Коалиция Магнитски" е официализирана - Пеевски управлява, Борисов изпълнява Радев: "Коалиция Магнитски" е официализирана - Пеевски управлява, Борисов изпълнява
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Бившият заместник-кмет на София Никола Барбутов остава в ареста Бившият заместник-кмет на София Никола Барбутов остава в ареста
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Санкциите на САЩ срещу Русия: Ключ към разговори за мир в Украйна или контрапродуктивен ход? (ОБЗОР) Санкциите на САЩ срещу Русия: Ключ към разговори за мир в Украйна или контрапродуктивен ход? (ОБЗОР)
Чете се за: 05:22 мин.
По света
ГДБОП и френските власти разбиха група за трафик на кокаин в...
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Окончателно: НС ще избира шефа на ДАНС
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Росен Желязков: До 21 ноември трябва да се вземе генерално решение...
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Новият пакет санкции срещу Русия отекна и в Народното събрание
Чете се за: 05:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ