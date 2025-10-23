Русенци превземат световната сцена в скоковете на батут

Калоян Петров даде специално интервю за предаването на БНТ "България в 60 минути" след историческия си триумф за Световната купа по скокове на батут.

Русенецът заедно с Христина Пенева спечелиха генералното класиране за 2025 година в дисциплината синхронни смесени двойки. Това е първият подобен трофей, връчван от Международната федерация по гимнастика (ФИГ).

"Когато не сме в лагер тренираме по 3-4 часа на ден. Иначе тренираме двуразово и пак всяка тренировка е по 2-3 часа. Физическата подготовка е най-трудното нещо в нашия спорт. Правим различни специфични упражнения, най-вече за гръб, корем и крака. Силна е конкуренцията и почти винаги е по-подготвена физически от мен", коментира 18-годишният Павлов.

В залата в Русе тренира и Катерина Кулешова. Родом от Харков, украинката бяга от своята родина, след като спортната им зала е унищожена от войната. Съотборниците ѝ заминават за Германия, за да работят като треньори, но световната вицешампионка мечтае да се състезава за България.

БФ Скокове на батут натурализира украинска състезателка

"Аз не получих документите, които трябваше навреме и заради това ще чакам една година. От май 2026 мога да се състезавам за България. Разбирам, че в живота най-важно е постоянството, защото мотивацията идва и си отива, пък постоянството ни учи да постигаме успехи. Искам да оправдая решението си да сменя гражданство си и да си кажа, че всичко съм направила правилно", заяви натурализиранта украинка.

Вижте целия материал във видеото!