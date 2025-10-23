БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
25-годишният Фахри, обвинен в тройното убийство на...
Чете се за: 01:57 мин.
Радев: "Коалиция Магнитски" е официализирана -...
Чете се за: 02:30 мин.
ГДБОП и френските власти разбиха група за трафик на...
Чете се за: 00:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

25-годишният Фахри, обвинен в тройното убийство на семейството си, остава в ареста

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
A+ A-
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Запази

Прострелял семейството си с пушка, нанесъл е порезни рани с нож, а след това е запалил къщата

годишният фахри обвинен тройното убийство семейството остава ареста
Слушай новината

Окръжният съд в Бургас наложи най-тежката мярка "задържане под стража" на 25-годишния Фахри Мехмед.

Той е обвинен в убийство на майка си, леля си и сестра си, както и в опит за убийство на 7-годишния си брат.

Тежкото престъпление беше извършено във вторник през нощта в село Люляково.

Според разследването, Фахри Мехмед е прострелял семейството си с пушка, която все още не е открита, нанесъл е порезни рани с нож, а след това е запалил къщата.

По време на съдебното заседание стана ясно, че след експертиза е установено, че трите жертви все още са били живи преди пожара.

И към днешна дата младежът не признава, че е извършил убийствата. Заяви пред съда, че не притежава пушка.

Служебният защитник на обвиняемия заяви, че комуникацията с него е изключително трудна, но Фахри разсъждавал нормално и разбирал ситуацията.

Той обяснил, че живеел в тоалетната на селския стадион, след като бил изгонен от дома си.

снимки: БГНЕС

Припомняме, че срещу него има ограничителна заповед от жертвите на убийството заради домашно насилие. Тя е влязла в сила през август.

Именно това е основния мотив, по който работят разследващите - прогонването му от дом е довело до жестокото престъпление.

#Фахри #25-годишен #три жертви #тройно убийство #Бургаско

Последвайте ни

ТОП 24

Заради кражба в ябълкова градина НКЖИ уволни 10 служители
1
Заради кражба в ябълкова градина НКЖИ уволни 10 служители
Министрите на отбраната на България и Виетнам обсъдиха партньорството в областта на отбраната
2
Министрите на отбраната на България и Виетнам обсъдиха...
Медведев: Тръмп е "на бойната пътека" към Москва, приравнил се е с "лудата Европа"
3
Медведев: Тръмп е "на бойната пътека" към Москва,...
Тръмп срещу Путин: САЩ наложиха санкции на "Роснефт" и "Лукойл"
4
Тръмп срещу Путин: САЩ наложиха санкции на "Роснефт" и...
Кметът на Елин Пелин след протест срещу застрояването на река: Обвиненията са безпочвени
5
Кметът на Елин Пелин след протест срещу застрояването на река:...
Тройното убийство: Няма данни 25-годишният Фахри да е психичноболен
6
Тройното убийство: Няма данни 25-годишният Фахри да е психичноболен

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
2
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
24-годишна жена загина при катастрофа
3
24-годишна жена загина при катастрофа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
4
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
5
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
6
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...

Още от: Сигурност и правосъдие

Окончателно: НС ще избира шефа на ДАНС
Окончателно: НС ще избира шефа на ДАНС
Бившият заместник-кмет на София Никола Барбутов остава в ареста Бившият заместник-кмет на София Никола Барбутов остава в ареста
Чете се за: 00:30 мин.
ГДБОП и френските власти разбиха група за трафик на кокаин в Европа, има замесени българи ГДБОП и френските власти разбиха група за трафик на кокаин в Европа, има замесени българи
Чете се за: 00:35 мин.
Повдигнаха обвинение на 44-годишен мъж за катастрофата край Златица Повдигнаха обвинение на 44-годишен мъж за катастрофата край Златица
Чете се за: 02:05 мин.
Прокуратурата иска постоянен арест за мъжа, убил майка си, сестра си и леля си Прокуратурата иска постоянен арест за мъжа, убил майка си, сестра си и леля си
Чете се за: 03:27 мин.
Нападението над прокурор с чук: Иззети са всички видеозаписи от камерите около кооперацията Нападението над прокурор с чук: Иззети са всички видеозаписи от камерите около кооперацията
Чете се за: 03:15 мин.

Водещи новини

25-годишният Фахри, обвинен в тройното убийство на семейството си, остава в ареста
25-годишният Фахри, обвинен в тройното убийство на семейството си,...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Радев: "Коалиция Магнитски" е официализирана - Пеевски управлява, Борисов изпълнява Радев: "Коалиция Магнитски" е официализирана - Пеевски управлява, Борисов изпълнява
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
ГДБОП и френските власти разбиха група за трафик на кокаин в Европа, има замесени българи ГДБОП и френските власти разбиха група за трафик на кокаин в Европа, има замесени българи
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Бившият заместник-кмет на София Никола Барбутов остава в ареста Бившият заместник-кмет на София Никола Барбутов остава в ареста
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Окончателно: НС ще избира шефа на ДАНС
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Тръмп срещу Путин: САЩ наложиха санкции на "Роснефт" и...
Чете се за: 03:55 мин.
По света
Росен Желязков: До 21 ноември трябва да се вземе генерално решение...
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Новият пакет санкции срещу Русия отекна и в Народното събрание
Чете се за: 05:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ