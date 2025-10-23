25-годишният Фахри, обвинен в тройното убийство на семейството си, остава в ареста

Окръжният съд в Бургас наложи най-тежката мярка "задържане под стража" на 25-годишния Фахри Мехмед.

Той е обвинен в убийство на майка си, леля си и сестра си, както и в опит за убийство на 7-годишния си брат.

Тежкото престъпление беше извършено във вторник през нощта в село Люляково.

Според разследването, Фахри Мехмед е прострелял семейството си с пушка, която все още не е открита, нанесъл е порезни рани с нож, а след това е запалил къщата.

По време на съдебното заседание стана ясно, че след експертиза е установено, че трите жертви все още са били живи преди пожара.

И към днешна дата младежът не признава, че е извършил убийствата. Заяви пред съда, че не притежава пушка.

Служебният защитник на обвиняемия заяви, че комуникацията с него е изключително трудна, но Фахри разсъждавал нормално и разбирал ситуацията.

Той обяснил, че живеел в тоалетната на селския стадион, след като бил изгонен от дома си.

снимки: БГНЕС

Припомняме, че срещу него има ограничителна заповед от жертвите на убийството заради домашно насилие. Тя е влязла в сила през август.

Именно това е основния мотив, по който работят разследващите - прогонването му от дом е довело до жестокото престъпление.