ИЗВЕСТИЯ

ГДБОП и френските власти разбиха група за трафик на...
Чете се за: 00:35 мин.

Опасно ветровито време през нощта и утре

Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Повишението на температурите продължава и максималните днес ще бъдат между 18° и 23°, в София – около 20°, на морския бряг – от 19° до 22°. След мъгливото утро, в следобедните часове в северната половина от страната ще преобладава слънчево време, а в южните райони ще има слаби и изолирани превалявания. Ще духа слаб, в Източна България и на морския бряг – умерен югозападен вятър.

Акцент във времето през следващото денонощие ще бъде силният вятър – през нощта и утре преди обяд на север от планините все още с посока от юг-югозапад, а в следобедните часове – от северозапад. И утре ще остане топло за сезона с минимални температури между 10° и 15°, в София – около 10°, по Черноморието - между 16° и 18° и максимални - между 19° и 24°, в София – около 19°. Предстоят и валежи, още сутринта в западните райони, а през деня и в останалата част от страната. До вечерта валежите навсякъде ще спрат, а вятърът ще отслабва.

Много ветровито ще бъде и по Черноморието утре, със временно силен вятър от юг-югозапад, а в следобедните часове, когато ще има и превалявания – от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 20° и 23°, а температурата на морската вода – от 17 до 19.

В планините ще духа силен и бурен вятър от запад-югозапад. И там ще вали, поради високите температури – предимно дъжд.

В събота вятърът ще отслабне. Ще има и слънчеви часове, но и превалявания, главно в северната половина от страната, а температурите вече в цялата страна ще се понижат. В неделя ще преобладава облачно време, но ще вали само в Северозападна България. В понеделник ще вали в почти цялата страна, на места интензивно, а температурите още ще се понижат. Във вторник валежите ще спрат, облачността ще намалява, но застудяването ще продължи.

#времето #жълт код за вятър #прогноза за времето

Температури до 23° днес
Температури до 23° днес
Захлаждането в следващите дни ще обхване цялата страна Захлаждането в следващите дни ще обхване цялата страна
Чете се за: 02:32 мин.
Слънчева и още по-топла сряда Слънчева и още по-топла сряда
Чете се за: 02:45 мин.
Затоплянето продължава, понижение на температурите през почивните дни Затоплянето продължава, понижение на температурите през почивните дни
Чете се за: 02:22 мин.
По-топло днес: Затоплянето продължава По-топло днес: Затоплянето продължава
Чете се за: 02:10 мин.
Предимно слънчево време с отрицателни минимални температури във вторник Предимно слънчево време с отрицателни минимални температури във вторник
Чете се за: 02:32 мин.

