БНБ анализира въздействието на новите американски санкции срещу руски енергийни компании върху банковата система

Българската народна банка извършва преглед и анализ на потенциалните последици за банковата система в страната след въвеждането на ограничителни мерки от Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ. Санкциите са наложени на основание изпълнителна заповед и засягат руските енергийни компании „Роснефт“, „Лукойл“, техни дъщерни дружества и свързани предприятия, в които те притежават над 50% от капитала.

От направения анализ на системно равнище не се установява наличие на пряк кредитен риск, който би застрашил стабилността на банковата система в България. Въпреки това сред потенциално засегнатите от санкциите юридически лица в страната има значими стопански субекти, чиито финансови потоци се обслужват от български банки, посочват от БНБ.

Съгласно публикуваните от Службата за контрол на чуждестранните активи мерки, за определени дейности и вече съществуващи договорни отношения е предвиден преходен период, уреден с издадена обща лицензия, който позволява уреждането на текущи задължения в рамките на определен срок.

БНБ уточнява, че кредитните институции самостоятелно ще вземат решения относно взаимоотношенията си с потенциално засегнати клиенти. Тези решения ще се основават на индивидуална оценка на риска и на изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари, както и на приложимите европейски и национални разпоредби, свързани с международните санкции. При това банките трябва да отчитат и възможността за налагане на вторични санкции върху лица или институции, които нарушават режима на Службата за контрол на чуждестранните активи.

БНБ е в тясна координация с Министерството на финансите и други компетентни органи, като продължава да следи развитието на ситуацията, посочват още от финансовата институция. Централната банка уверява, че ще информира обществеността при възникване на обстоятелства, които изискват допълнителни действия или разяснения.