БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ГДБОП и френските власти разбиха група за трафик на...
Чете се за: 00:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

БНБ анализира въздействието на новите американски санкции срещу руски енергийни компании върху банковата система

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:27 мин.
Икономика
Запази

На системно равнище не се установява наличие на пряк кредитен риск, който да засяга стабилността на банковата система в страната, посочват от финансовата институция

БНБ - България - еврозона
Снимка: БТА
Слушай новината

Българската народна банка извършва преглед и анализ на потенциалните последици за банковата система в страната след въвеждането на ограничителни мерки от Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ. Санкциите са наложени на основание изпълнителна заповед и засягат руските енергийни компании „Роснефт“, „Лукойл“, техни дъщерни дружества и свързани предприятия, в които те притежават над 50% от капитала.

От направения анализ на системно равнище не се установява наличие на пряк кредитен риск, който би застрашил стабилността на банковата система в България. Въпреки това сред потенциално засегнатите от санкциите юридически лица в страната има значими стопански субекти, чиито финансови потоци се обслужват от български банки, посочват от БНБ.

Съгласно публикуваните от Службата за контрол на чуждестранните активи мерки, за определени дейности и вече съществуващи договорни отношения е предвиден преходен период, уреден с издадена обща лицензия, който позволява уреждането на текущи задължения в рамките на определен срок.

БНБ уточнява, че кредитните институции самостоятелно ще вземат решения относно взаимоотношенията си с потенциално засегнати клиенти. Тези решения ще се основават на индивидуална оценка на риска и на изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари, както и на приложимите европейски и национални разпоредби, свързани с международните санкции. При това банките трябва да отчитат и възможността за налагане на вторични санкции върху лица или институции, които нарушават режима на Службата за контрол на чуждестранните активи.

БНБ е в тясна координация с Министерството на финансите и други компетентни органи, като продължава да следи развитието на ситуацията, посочват още от финансовата институция. Централната банка уверява, че ще информира обществеността при възникване на обстоятелства, които изискват допълнителни действия или разяснения.

Последвайте ни

ТОП 24

Заради кражба в ябълкова градина НКЖИ уволни 10 служители
1
Заради кражба в ябълкова градина НКЖИ уволни 10 служители
Президентът Радев върна за ново обсъждане част от измененията в Закона за ДАР
2
Президентът Радев върна за ново обсъждане част от измененията в...
Тройното убийство: Няма данни 25-годишният Фахри да е психичноболен
3
Тройното убийство: Няма данни 25-годишният Фахри да е психичноболен
Министрите на отбраната на България и Виетнам обсъдиха партньорството в областта на отбраната
4
Министрите на отбраната на България и Виетнам обсъдиха...
7 килограма наркотици и четирима задържани при акция в София
5
7 килограма наркотици и четирима задържани при акция в София
Гледайте пряко по БНТ 3 финалния Мастърс турнир при юношите
6
Гледайте пряко по БНТ 3 финалния Мастърс турнир при юношите

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
2
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
24-годишна жена загина при катастрофа
3
24-годишна жена загина при катастрофа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
4
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
5
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
6
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева

Още от: Финанси

Напрежение около Бюджет 2026: Опозицията обвини управляващите, че бавят план-сметката
Напрежение около Бюджет 2026: Опозицията обвини управляващите, че бавят план-сметката
Управителят на БНБ: Европа се нуждае от стабилност и реформи в условията на несигурност Управителят на БНБ: Европа се нуждае от стабилност и реформи в условията на несигурност
Чете се за: 01:20 мин.
Ексклузивно пред БНТ говори Кристин Лагард: Еврозоната - предизвикателствата на промяната Ексклузивно пред БНТ говори Кристин Лагард: Еврозоната - предизвикателствата на промяната
Чете се за: 07:37 мин.
Димитър Радев: България остава сред страните с най-нисък дълг в ЕС Димитър Радев: България остава сред страните с най-нисък дълг в ЕС
Чете се за: 01:05 мин.
Ускоряване на икономическия растеж, прогнозира МВФ за България Ускоряване на икономическия растеж, прогнозира МВФ за България
Чете се за: 01:40 мин.
Димитър Радев пред БНТ: Необходимо е разумно управление на разходната част, доходите могат да растат Димитър Радев пред БНТ: Необходимо е разумно управление на разходната част, доходите могат да растат
Чете се за: 09:32 мин.

Водещи новини

Тръмп срещу Путин: САЩ наложиха санкции на "Роснефт" и "Лукойл"
Тръмп срещу Путин: САЩ наложиха санкции на "Роснефт" и...
Чете се за: 03:55 мин.
По света
Евролидерите обсъждат в Брюксел подкрепата за Украйна в присъствието на президента Зеленски Евролидерите обсъждат в Брюксел подкрепата за Украйна в присъствието на президента Зеленски
Чете се за: 04:37 мин.
Европа
Новият пакет санкции срещу Русия отекна и в Народното събрание Новият пакет санкции срещу Русия отекна и в Народното събрание
Чете се за: 05:45 мин.
У нас
Инцидент в бургаско училище: Момиче напръска с лютив спрей своя съученичка Инцидент в бургаско училище: Момиче напръска с лютив спрей своя съученичка
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Охрана в затвора: Саркози е получил смъртни заплахи
Чете се за: 00:35 мин.
Европа
НА ЖИВО: НС обсъжда промените в Закона за ДАНС и промени в Закона...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Сигнал за пукнатини в столично училище
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Историческа литургия: Обща молитва на крал Чарлз III и папа Лъв XIV
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ