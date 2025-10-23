БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Тръмп срещу Путин: САЩ наложиха санкции на "Роснефт" и "Лукойл"

Биляна Бонева от Биляна Бонева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Запази

Мярката е наложена заради отказа на президента Владимир Путин да спре войната

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Съединените щати наложиха санкции на двете най-големи руски петролни компания - "Роснефт" и "Лукойл".

В официалното съобщение на Министерство на финансите на Съединените щати се посочва, че мярката е наложена заради отказа на президента Владимир Путин да спре войната. Вашингтон предупреди Москва, че може да предприеме още действия и прикани съюзниците си да се присъединят към санкциите. Веднага след обявяването на санкциите цената на петрола скочи с около 2 долара за барел.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е отменил срещата си с Путин, защото е сметнал, че сега не е подходящ момент. Той добави, че се надява санкциите да помогнат да бъде постигнат пробив.



#"Лукойл" #Русия #САЩ #"Роснефт" #мита

Последвайте ни

ТОП 24

Изоставени след потопа в Елените - "никой не си мърда пръста"
1
Изоставени след потопа в Елените - "никой не си мърда...
Свръхинтелигентният самотник: "Валиумният изнасилвач" получи 9 години затвор
2
Свръхинтелигентният самотник: "Валиумният изнасилвач"...
Борисов и Пеевски си стиснаха ръцете: "ДПС - Ново начало" отказва участие в изпълнителната власт
3
Борисов и Пеевски си стиснаха ръцете: "ДПС - Ново начало"...
"Беше я страх": Трагичната хронология на едно тройно убийство
4
"Беше я страх": Трагичната хронология на едно тройно...
Заседание на Народното събрание
5
Заседание на Народното събрание
Президентът Радев върна за ново обсъждане част от измененията в Закона за ДАР
6
Президентът Радев върна за ново обсъждане част от измененията в...

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
2
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
24-годишна жена загина при катастрофа
3
24-годишна жена загина при катастрофа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
4
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
5
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
6
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева

Още от: САЩ и Канада

Зеленски: Русия отново прави всичко възможно, за да избегне дипломацията
Зеленски: Русия отново прави всичко възможно, за да избегне дипломацията
Тръмп не искал "безсмислена среща" Тръмп не искал "безсмислена среща"
Чете се за: 01:15 мин.
Срещата между Тръмп и Путин се отлага - засега Срещата между Тръмп и Путин се отлага - засега
Чете се за: 01:07 мин.
Висоти и падения – така описа Газа дясната ръка на Тръмп Висоти и падения – така описа Газа дясната ръка на Тръмп
Чете се за: 03:30 мин.
Срещата Рубио - Лавров: Отложена ли е и защо? Срещата Рубио - Лавров: Отложена ли е и защо?
Чете се за: 00:47 мин.
Събарят източното крило на Белия дом - Тръмп ще строи бална зала Събарят източното крило на Белия дом - Тръмп ще строи бална зала
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

Тръмп срещу Путин: САЩ наложиха санкции на "Роснефт" и "Лукойл"
Тръмп срещу Путин: САЩ наложиха санкции на "Роснефт" и...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Комисията по енергетика обсъжда промените в Закона за насърчаване на инвестициите Комисията по енергетика обсъжда промените в Закона за насърчаване на инвестициите
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Среща на върха в Брюксел - лидерите от ЕС и Зеленски обсъждат подкрепата за Украйна Среща на върха в Брюксел - лидерите от ЕС и Зеленски обсъждат подкрепата за Украйна
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Ремонти по АМ „Тракия“ ограничават движението в две области Ремонти по АМ „Тракия“ ограничават движението в две области
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Столичният общински съвет обсъжда поскъпване на такситата
Чете се за: 00:30 мин.
Регионални
Поляризиран дебат в Европейския парламент за върховенството на...
Чете се за: 06:35 мин.
По света
Напрежение около Бюджет 2026: Опозицията обвини управляващите, че...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Заради кражба в ябълкова градина НКЖИ уволни 10 служители
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ