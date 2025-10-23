Тръмп срещу Путин: САЩ наложиха санкции на "Роснефт" и "Лукойл"

Съединените щати наложиха санкции на двете най-големи руски петролни компания - "Роснефт" и "Лукойл".



В официалното съобщение на Министерство на финансите на Съединените щати се посочва, че мярката е наложена заради отказа на президента Владимир Путин да спре войната. Вашингтон предупреди Москва, че може да предприеме още действия и прикани съюзниците си да се присъединят към санкциите. Веднага след обявяването на санкциите цената на петрола скочи с около 2 долара за барел.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е отменил срещата си с Путин, защото е сметнал, че сега не е подходящ момент. Той добави, че се надява санкциите да помогнат да бъде постигнат пробив.





