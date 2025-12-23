Тръмп подкани Мадуро да подаде оставка

Поредната ескалация между Съединените щати и Венецуела – след като нареди морска блокада и задържането на петролни танкери, американският президент Доналд Тръмп подкани венецуелския лидер Николас Мадуро да подаде оставка.

Съединените щати потопиха нова лодка на предполагаеми наркотрафиканти в Тихия океан. Последва остра размяна на критики между Белия дом и венецуелското управление. Доналд Тръмп отговори на репортерски въпрос дали целта на ескалацията е свалянето на Николас Мадуро от президентския му пост.

Доналд Тръмп, президент на САЩ:

Вероятно бих го направил, не мога да кажа. От него зависи какво ще направи. Мисля, че би било разумно да подаде оставка. Ще разберем. Вижте, Венецуела причини ужасни щети на страната ни. Изпратиха стотици хиляди, милиони хора в Америка. Това са техните престъпници, затворници и наркотрафиканти.

През почивните дни американската брегова охрана съвместно със специалните части задържа два танкера с венецуелски петрол и обвини Каракас, че използва парите от търговията, за да финансира трафик на хора и на наркотици.

Доналд Тръмп каза, че Вашингтон няма да върне корабите и може да продаде товара им. Опасенията на анализатори са, че тези ходове ще повишат цените на петрола в глобален план.

Иван Гил, министър на външните работи на Венецуела:

Блокадата и пиратството срещу венецуелската търговия с енергия ще имат негативни последствия върху веригите на доставка на петрол. Това ще предизвика трусове на световния пазар на суровината.

В Каракас мотористи излязоха на протест. Преоблечени като пирати, те отправиха директни критики към американския президент Доналд Тръмп.

Мануел Ринкон, моторист:

Излязохме, за да заклеймим най-големия карибски пират, който вече краде от венецуелците. Петролът ни принадлежи.

Венецуелските власти заявиха, че ще подадат официална жалба в Съвета за сигурност на ООН срещу това, което описаха като „пиратство“ от страна на Вашингтон.

Русия и Китай обявиха, че ще подкрепят жалбата.