ИЗВЕСТИЯ

Захлаждането в следващите дни ще обхване цялата страна

Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Снимка: Татяна Добролюбова
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Понижение на температурите ще започне в петък, първо в Северозападна България.

Захлаждането ще продължи и през почивните дни, като ще обхване цялата страна. Преди това обаче утре ще бъде още по-топло, в сравнение с днес.

Минималните температурите ще бъдат между 4° и 11°, в София – около 7°, по Черноморието – от 13° до 16°, а максималните - между 18° и 23°, в София – около 20°. След мъгливото утро, през деня в северната половина от страната ще преобладава слънчево време, а в южните райони ще има слаби и изолирани превалявания.

Ще духа слаб, в Източна България и на морския бряг – умерен югозападен вятър.

По Черноморието ще има разкъсана облачност, с изолирани превалявания от дъжд. Максималните температури ще бъдат между 19° и 22°, по-високи от температурата н аморската вода.

В планините ще бъде много ветровито, с временно силен югозападен вятър. По-значителна облачност и валежи ще има в масивите от Южна България.

Температурите и там ще се повишават и максималните в курортите ни ще бъдат от 9 градуса на Алеко до 14 на Пампорово, в Смолян и Банско - около 16.

Ще продължи затоплянето и на Балканите. В източната половина от полуострова ще преобладава слънчево време, но по западното крайбрежие на ще има валежи, на места интензивни. Дъждовно и ветровито ще бъде и в страните от Западна и Централна Европа.

Значителни количества се очакват в Нидерландия, Белгия, Франция, Германия, Швейцария, Северна Италия, както и на Скандинавския полуостров. Причината - обширна многоцентрова област от ниско атмосферно налягане, която ще засегне със своята периферия и нашата страна.

В петък ще бъде предимно облачно, на места с валежи от дъжд. Ще бъде и много ветровито. В по-голямата част от страната ще остане топло за сезона, но в Северозападна България ще започне захлаждане. В събота вятърът ще отслабне. Ще има и слънчеви часове, и превалявания, главно в северозападните райони, а температурите вече в цялата страна ще се понижат.

Валежи ще има и в неделя, и в понеделник, на повече места и по-значителни през втория ден.

#времето #прогноза за времето #новини в Метрото

