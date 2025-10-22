Част от услугите са поскъпнали двойно през последната година

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Най-осезаемо е увеличението на цените при туристическите пътувания, фризьорските услуги, поддръжката и ремонта на автомобили

Част от услугите у нас са поскъпнали почти двойно през последната година. По данни на статистиката най-осезаемо е увеличението на цените, макар и плавно, при туристическите пътувания, фризьорските услуги, поддръжката и ремонта на автомобили.

Браншовото сдружение на фризьорите не води статистика с колко се вдигат цените на услугите. Всеки салон сам определял тарифите. Клиентите обаче видимо усещат поскъпването.

"Според мен инфлацията е поне 20% на тези услуги. Може би не за последните месеци само, но за последната година и половина, имаше две-три големи увеличения с по 5-10 лв и така общо взето. Ако преди си правих ноктите за 25 лв сега си ги правя за 50."

"Там, където ходя на фризьор, са се покачили в сравнение с последния път, когато бях."

"Увеличават се. И ми прави впечатление, че за редовни клиенти цената е една, а за нови е друга."

Статистиката сочи увеличение на цените на фризьорските услуги тази година спрямо предходната със 17% .

Според управителката на салон за красота в столицата увеличението на цените е неизбежно, заради поскъпналите консумативи и материали. Правят го плавно, за да не загубят клиенти.

Петя Тоткова, управител на салон за красота: "За последните шест месеца цената на боята се увеличи с пет процента... Това е увеличение с около 10 лв на цената, която беше преди."

От браншовото сдружение на фризьорите смятат, че въвеждането на еврото от догодина няма да доведе до поскъпване на фризьорските услуги.

Венелин Капанов, председател на Националното сдружение на фризьорите: "Това е някаква паника, което е абсолютно излишна. Ако има увеличение на цените при нас, то ще е заради покачване цените на продуктите,с които работим."

И автомивките през последните месеци постепенно вдигнаха цените, най-малко с по 10 лв. В столицата, ако през миналата година комплексното измиване - вътрешно и външно беше 15-18 лв, сега надхвърля 25, а в някои автомивки стига и до 50 лв в зависимост от вида на колата. При проверката екипът ни попадна и на автомивки, които задържат цените като ползват по-евтини консумативи от чужбина.

Любомир Костадинов, собственик на автомивка в София: "Закупихме материали от Германия на цени много по-добри от българските и по-добро качество... Не вдигам нищо за сега. Ако остане същата ситуация, продължавам със същите цени."

По данни на НСИ с най-голямото поскъпване сред услугите за последната година са туристическите пътувания - с 34%.

