Нападението над прокурор с чук: Иззети са всички видеозаписи от камерите около кооперацията

Иззети са записите на всички охранителни камери в широк периметър около кооперацията, в която живее бившия зам. градски прокурор на София Иво Илиев. Според източници на "По света и у нас" нападателят е бил облечен в работен гащеризон и с чук е нанесъл няколко удара в главата на пострадалия. Вътрешният министър Даниел Митов днес заяви, че правосъдното министерство и МВР са координирали всички действия по охраната на прокурора и неговото семейство.

Записите от няколко камери, разположени както в подземния паркинг на кооперацията, в която живее прокурорът Иво Илиев, така и на изхода, са ключови за разследващите. На този етап от СДВР не разкриват дали се вижда самото нападение и бягството на нападателя.

Любомир Николов, директор на СДВР: "Това вече е информация, която ще помогне на тези, които се укриват в момента от нас, така че ще я запазя за по-късен етап да ви споделя, когато вече стигнем до разкриване на дееца."

По разкриването на нападението над Иво Илиев работи съвместен екип от прокурори и разследващи от полицията. Анализират се внимателно всички престъпления, по разкриването на които прокурор Илиев е работил през последните години.

Даниел Митов, министър на вътрешните работи: "И всички следствени действия, които трябва да са извършени, се извършват. Работи се по всички версии."

Любомир Николов, директор на СДВР: "Естествено, че има версия, която сме изградили като водеща, като основна, но не изключваме както работни версии, които са свързани с неговите задължения, така и някакви лични мотиви."

Охраната на Иво Илиев и неговото семейство е координирана между МВР и правосъдното министерство.

Даниел Митов, министър на вътрешните работи: "Чули сме се с министър Георгиев, всички действия, които могат и трябва да бъдат извършвани по оказване на съдействие на Министерството на правосъдието, както и на всички останали институции, на които МВР е длъжно да оказва съдействие, се изпълняват."

През 2014 година, когато Иво Илиев е бил още зам. градски прокурор, заплахата, която е получил, е била детайлно проверена.

Любомир Николов, директор на СДВР: "Там сме работили доста усърдно и категорично заявявам, че е отпаднала там необходимостта от неговата охрана, тъй като видяхме, че причината за неговите притеснения не е основателна."

Тогава обаче охраната е свалена, след като прокурор Иво Илиев е поискал това.