Петър Петров, "Възраждане": Никого не ритаме по кокалчетата, борим се за върховенството на правото

"Възраждане" иска забрана санкционирани за корупция да заемат държавни и партийни постове и ще внесат такъв законопроект. Това обясни в "Още от деня" Петър Петров, заместник-председател на парламентарната група на "Възраждане".

"Ние се борим срещу корупцията. Защото трябва да уточним, че санкционирани лица по закона "Магнитски" са санкционирани за корупция в България, за търговия с влияние, с власт, за рекет. Именно това ние не желаеме да е част от българската държавна и местна администрация и от българската политическа система. Затова ще предположим и ще внесем такъв законопроект, най-вероятно ще стане в утрешния ден, с който да не позволим хора, които са санкционирани за корупция в България, по високите етажи на властта, да заемат висши държавни длъжности, така наречените публични длъжности, и да не могат да са в ръководство на политически партии, още повече парламентарно представени в Народното събрание, защото това руши доверието на българските граждани като цяло във властта."

Днес в Европейския парламент се проведе дебат за върховенството на закона в България по искане на либералната група "Обнови Европа". На въпрос има ли върховенство у нас и защо не чухме евродепутатът на "Възраждане" да защитава ПП-ДБ там, Петров отговори:

"Нека да уточним, че и двамата изказващи се евродепутати, които взеха участие в дебата, всъщност подкрепят искането за мониторинг за върховенството на закона в България. Винаги сме подкрепяли подобни проверки, мониторинги или както искате ги наричате, защото ние от "Възраждане" считаме, че има проблем с върховенството на закона. Но нека все пак да уточня, че не подкрепяме двойствения стандарт и едно лицемерие, тъй като дори и ние пострадахме от политически репресии, тъй като 33 дни четирима наши протестиращи на политически протест, не за корупция, арестувани за политически протест, прекараха 33 дни в ареста и нямаше подобни искания от страна на "Обнови Европа". Това е единственото ни съображение, което имаме да изразим, но пак ще кажа, разбира се, че е важно дори и европейските институции да направят един мониторинг за върховенството на закона. Но аз очакваме няколко евродепутата, може би пет от "Обнови Европа", следващите няколко дни да посетят в рамките на подобен мониторинг София и Варна."

Зам.-председателят на ПГ на "Възраждане" отрече да става дума за "ритане по кокалчетата".

"Никого не ритаме по кокалчетата, борим се за върховенството на правото. Това е важно да се каже и да има наистина справедливост в България по отношение на правораздаване, действие на прокуратурата и като цяло на правоохранителните органи.

Петров коментира надписаните преференции за кандидат-общински съветник от листата на "Възраждане" на изборите в Пазарджик.

"Така, нека да уточним, че въпросното надписване на преференции всъщност е сторено оказва се в информационно обслужване. Тоест секционните протоколи са били правилни и в информационно обслужване, във вкарването на данните в компютрите и различите контроли, които би трябвало да светнат зелено, червено и така нататък се оказва, че има някакъв проблем. И ние от години говорим, че информационно обслужване не трябва да участва в изборния процес. И когато това нещо ние го установихме, още първите два или три дни след като излезе решението на ОИК Пазарджик, ние сезирахме ЦИК, сезирахме ОИК и още в петък, на 17 октомври, внесохме жалба в административния съд в Пазарджик срещу изборните резултати. Така ние се борим за справедливостта. И освен това поискахме от този член ОИК, към когото са насочени подозренията, че може би е въвеждал той тези преференции, поискахме от него да си поде оставката и той си подаде оставката, защото "Възраждане" се бори за справедливостта. Никой няма право да използва "Възраждане" като платформа за политически растеж и то против закона. Това държа да го отбележа. Ние се борим изцяло срещу това. И сме предприели всички необходими действия".

