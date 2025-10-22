ГЕРБ-СДС и "ДПС - Ново начало" се обявиха за пълен мандат на управление (ОБЗОР)

ГЕРБ-СДС и "ДПС - Ново начало" се обявиха за пълен мандат на управление. Двете парламентарни групи са се обединили около решението - да не се променя настоящата форма на подкрепа. Според опозицията Борисов е капитулирал пред Пеевски.

След пълния блокаж миналата седмица, парламентът днес събра кворум от 167 души и отново заработи. Преди това от пресцентровете на ГЕРБ-СДС и "ДПС - Ново начало" обявиха, че ръководствата на двете парламентарни групи са се събрали и са постигнали съгласие. По-късно пред медиите лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че идеята за ротационен председател на НС все още е актуална. Това не се подкрепя от всички в БСП, в неделя националното ръководство на партията ще вземе окончателно решение. А развръзката на политическата криза от последните дни предизвика иронични коментари от опозицията.

ГЕРБ-СДС и "ДПС - Ново начало" постигнаха съгласие, че хората на Делян Пеевски ще продължат да подкрепят управлението за пълен мандат на правителството, без да се променя настоящата форма. "ДПС -Ново начало" няма да участва нито в изпълнителната власт, нито в ръководствата на парламентарните комисии.

Бойко Борисов, председател на ПГ на ГЕРБ-СДС: "Защо се отказахте от преформатиране на кабинета? Когато се преформатира нещо, трябва да има желание от всички. От другите две партии нямаше желание и затова го отложихме. Ние до тази сутрин нямахме мнозинство и се наложи отново да лидирам процеса, отново, защото всички други се, в Банкя казваха "като неловена мачка се гуши", не бяга, а се гуши. И трябваше аз с Делян да се разберем за мнозинство. Сега доволни ли са всички, вкарах ли ги през задния, парадния или който и да е там вход или изход. Лидира ли Борисов процеса. Гарантирах ли ви отново стабилност на тази държава. Всичко върху мен, поех ли цялата отговорност - поех я."

Според Борисов ротация на председателя на парламента трябва да има и ако се стигне дотам, от ГЕРБ ще предложат Рая Назарян.

Бойко Борисов, председател на ПГ на ГЕРБ-СДС: "За председателя на НС ще има ли ротация? За нас е задължително и се надявам колегите да се съобразят с това, на една година трите партии да се ротират. БСП и ИТН сигурен партньор ли са? То си зависи от тях, аз дадох дума за цял мандат. И на ИТН на Слави, и на БСП на Зафиров и сутринта и на Пеевски."

Някои от депутатите на БСП обаче не приемат ротацията. Последната дума ще е на Националния съвет в неделя.

Иван Петков, ПГ "БСП-ОЛ": БНТ: Изглежда искат свалянето на Киселова ,заговори се за ротационно председателство? Те излезнаха с това официално, за мен е неправилно. Аз вчера каквото съм имал, съм казал на парламентарната група и на изпълнителното бюро, както ще кажа и в неделя на НС."

ПП-ДБ изразиха позицията си с декларация от парламентарната трибуна.

Божидар Божанов, ПГ на ПП-ДБ: "След гръмките театрални пози на Борисов новината се сви до дребен фейсбук статус от партийната страница на ГЕРБ за евентуална ротация на председатели на парламента „когато се разберат“ и унизителна снимка на сливането на ГЕРБ и новото начало от тази сутрин. Завладяната държава не се „преформатира“ — освобождава се! Ивайло Мирчев, ПП-ДБ: "Стратегическите решения при Борисов се взимат в зайчарника,където той си плющи белота. А сега сериозно- докато Титаник потъва, капитаните дори не смеят да преподреждат дивана. Приключи Борисов, пенсионира се, Пеевски взема решенията."

Останалите опозиционни групи обявиха, че не искат ротация, а предсрочни парламентарни избори. А всички стрели бяха насочени към Борисов.

Костадин Костадинов, председател на ПГ на "Възраждане": "Видях последното прессъобщение от пресцентъра на ДПС, много се смях, защото ми напомня един лозунг от близкото минало - две партии - една цел. Нали помните БЗНС и БКП. Видях снимката, на която седеше тъжният Борисов до триумфиращия Пеевски, само тука нямаме две партии една цел, тука имаме две партии един човек. На практика ГЕРБ капитулира пред Пеевски."

Радостин Василев, ПГ на МЕЧ: "Бойко Борисов е унищожен, неговата дума няма никакво значение, нито за БСП, нито за ИТН. Виждате, че той каквото каже, то става точно обратното, нито Киселова ще я смени, нито министри ще преформатира."

Красимира Катинчарова, ПГ на "Величие": "Не бихме подкрепили ротация на председателя на народното събрание, няма никакво значение между кои хора, ще бъде ротирано това място и кои от управляващата коалиция ще го заемат."

В парламента от ИТН и днес запазиха мълчание, но министър Гроздан Караджов, който е от тяхната квота, коментира в Русе:

Гроздан Караджов, министър на транспорта: "Като цяло сме се събрали за цял мандат, така че всеки който подкрепя, подкрепя. мандатът трябва да бъде свършен със същото темпо, с което се работи сега. И призивите,които аз досега чух, са имено към реорганизация на работата, така че екипът да стане по -стабилен, по-работещ и с по-добри резултати."

Караджов добави, че от правителството вече се очакват реални резултати .