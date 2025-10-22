Meta въвежда родителски контрол за AI чатботове

Meta, компанията зад Facebook и Instagram, обяви нови инструменти. Те позволяват на родителите да наблюдават и да се намесват в начина, по който децата им използват чатботове с изкуствен интелект. Целта е подобряване на безопасността на децата онлайн.

Родителите ще могат да контролират времето за чат, да филтрират съдържание, да преглеждат разговори и да ограничават определени теми. Ще получават и сигнали за рисково поведение. Тези мерки целят баланс между безопасността на тийнейджърите и тяхната свобода да изследват и учат с изкуствен интелект.