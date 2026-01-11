Звездна вечер в Холивуд с наградите "Златен глобус"

Тази вечер в Лос Анджелис се провежда 83-тата церемония по връчването на наградите „Златните глобуси“, които отличават най-добрите постижения в киното и телевизията. По червения килим ще минат едни от най-големите имена в Холивуд като Леонардо ди Каприо, Ема Стоун и Майкъл Би Джордан.

С най-много номинации тази година е филмът "От битка в битка", режисиран от Пол Томас Андерсън. В телевизионните категории води сериалът "Белият лотус", а след него се нарежда "Адолесънс".

От тази година церемонията включва и напълно нова категория – за най-добър подкаст. Награди се връчват още за драма, комедия, мюзикъл и други популярни жанрове, които тийн публиката следи с интерес.

Междувременно погледите вече са насочени и към следващото голямо кино събитие. Номинациите за наградите Оскар ще бъдат обявени на 22 януари, а самата церемония ще се състои на 15 март в Долби Тиатър, където ще бъдат раздадени отличията в 24 категории.