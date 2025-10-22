БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Обсъждат върховенството на закона в България в дебат в ЕП

Ива Стойкова от Ива Стойкова
Всичко от автора
Чете се за: 04:57 мин.
По света
Изпращане на спешна мисия в България, която да оцени върховенството на закона и замразяване на евросредства – този призив беше отправен по време на дебат, посветен на България, в Европейския парламент в Страсбург. Инициативата за него беше на либералите от „Обнови Европа“, които изтъкнаха като причина тревожните сигнали за политическо преследване, злоупотреба с прокурорски правомощия и системно възпрепятстване на съдебната реформа.

От Страсбург предава кореспондентът на БНТ Ива Стойкова.

Дебатът, посветен на България в Европейския парламент, в рамките на сесията на Европейския парламент, продължи около 40 минути. В самото начало изказвания направиха представителите на Европейския съвет и Европейската комисия. От Датското председателство съобщиха, че България ще бъде включена в дискусиите на Съвета по общи въпроси на 17 ноември, именно във връзка с върховенството на закона. Тя ще присъства в тези дискусии заедно с още три държави. От Европейската комисия изтъкнаха последния приет доклад за върховенството на закона у нас, според който има известен напредък по отношение на реформите в съдебната система. Еврокомисар Дан Йоргенсон изтъкна също като положителна стъпка и това, че не беше приет спорният закон, който би ограничил свободата на медиите. Иначе изказванията на българските депутати в рамките на дебата бяха доста поляризирани.

Никола Минчев - евродепутат от "Обнови Европа": "Един демократично избран кмет получи ултиматум - да избере да бъде част от друга партия или да бъде арестуван. Той избра достойнството и все още е в Ареста. Имаме антикорупционна комисия, чиято работа е насочена само срещу представители на опозицията. Имаме изпълняващ функцията главен прокурор, който продължава да заема поста дълго, след като мандата му е изтекъл, дори и след като Върховния касационен съд реши, че той няма законно основание да изпълнява правомощията на главен прокурор. Време е Европа да се изправи лице в лице с тези проблеми. "

Андрей Ковачев - евродепутат от ЕНП: "Този дебат няма нищо общо с върховенството на закона. Това е политически спектакъл, режисиран единствено с цел да надуе спихналия електорален балон на ПП. Нека припомним - през март 2022 г. тогавашният министър- председател Кирил Петков от "Обнови Европа" нареди незаконния арест на Бойко Борисов, Севдалина Арнаудова и Владислав Горанов, без доказателства, без обвинения, чист политически терор. Къде беше тогава "Обнови Европа", когато се погазваше върховенството на правото, къде беше този морален гняв, когато министър-председател използва институциите за лична разправа. Днес какво очакват ПП от този дебат - ЕП да се намеси в българската съдебна система ли? Да окаже натиск върху националните институции? След 4 години на хаос и разпад България днес се стабилизира благодарение на държавническата и отговорна политика на ГЕРБ и на Бойко Борисов - страната вече е в Шенген и след няколко месеца в еврозоната."

Дебатът беше открит от евродепутатът Валери Айе.

Валери Айе, лидер на групата "Обнови Европа": "Нека не се заблуждаваме - това, на което сме свидетели в България не е случайност. То се случва в една държава, в която правосъдната система е завладяна от олигарси и тези, които настояват за реформи са третирани като държавни врагове. Това е корупционният свят на Делян Пеевски и неговият съюзник Бойко Борисов. Тяхната деспотична система заглушава съдии, прокурори, службите за сигурност, медиите."

Лена Дюпон, ЕНП: "Задържането е обжалвано от пет различни съдилища. Въпреки това група, която не е свързана със случая, е изразила подкрепа за освобождаването на задържания от ареста. Но независимата институция прави това, което независимата институция трябва да прави. Тя разследва, независимо от политическото въздействие."

