Стрелба в Белград: Атакуван е палатков лагер на привърженици на Вучич

Един човек е сериозно пострадал при стрелба и последвал пожар пред сградата на сръбския парламент в Белград. Пламнали са палатки, издигнати от поддръжници на президента Александър Вучич, който определи случилото се като "терористичен акт". По случая има задържан.

Според сръбското издание "Телеграф" 70-годишен нападател е прострелял 57-годишен мъж и след това е стрелял в газова бутилка в палатковия лагер на привържениците на президента. Заради инцидента Александър Вучич прекъсна преждевременно участието си в правителствено събитие.

Златибор Лончар - министър на здравеопазването на Сърбия: "Нападателят очевидно е дошъл с инструкции. Стрелял е няколко пъти , улучил е един човек. След това, вероятно недоволен от броя на жертвите, е открил огън с намерение да подпали всички."

Александър Вучич - президент на Сърбия: "Днес пред парламента Владан Анджелкович, роден през 1955 година в Белград, жител на община Стари град, извърши отвратително терористично нападение срещу хора и материални активи. Това е моята политическа оценка и бих казал, оценка на много добър адвокат. Окончателната юридическа квалификация на деянието ще бъде определена от прокуратурата".

От близо година Сърбия е разтърсена от протести срещу властта, след като рухнала бетонна козирка взе 16 жертви на ремонтираната гара в Нови Сад. Палатковият лагер е разположен в парка между парламента и сградата на президентската институция. Така привържениците на Вучич се опитват да спрат достъпа на демонстранти до сградата на държавния глава.

Мариника Тепич - депутат от опозицията: "Отдавна предупреждаваме и доказваме, че този лагер е гнездо на престъпност, на осъдени престъпници и инкриминирани лица. Там са събрани различни оръжия, от палки до боеприпаси. По този начин Александър Вучич създаде жив щит между сградата на президентството и парламента. Без значение кой е вътре, този лагер трябва да бъде премахнат, защото представлява обществена опасност".

Според мнозина в Сърбия трагедията в Нови Сад е резултат от корупция и небрежност. Исканията за прозрачно разследване и наказателна отговорност прераснаха в призив за предсрочни избори. През лятото се стигна до сблъсъци между силите на реда и демонстранти, които обвиниха властта в полицейска бруталност.