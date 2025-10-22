Забавяне на ремонт на басейн във Варна притеснява състезатели и треньори

Треньори и състезатели във варненските клубове по плувни спортове са притеснени от забавенето на ремонта на басейн „Юлиан Русев“ в комплекс „Приморски“. Там тренират и се готвят за състезание стотици плувци.



Басейнът е затворен от 31 август, но ремонтът му тече бавно.



Вече два месеца плувците от над 10 клуба тренират на другите два басейна в комплекс „Приморски“.



Там се подготвят и отборите по водна топка, артистично плуване и скокове във вода. До края на годината варненските плувци ще участват на европейско първенство на 25 метров басейн и на Държавни първенства във всички възрасти.



Подробности вижте във видеото!