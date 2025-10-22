Забавяне на ремонт на басейн във Варна притеснява състезатели и треньори

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Басейнът е затворен от 31 август.

Плувен басейн Варна
Треньори и състезатели във варненските клубове по плувни спортове са притеснени от забавенето на ремонта на басейн „Юлиан Русев“ в комплекс „Приморски“. Там тренират и се готвят за състезание стотици плувци.

Басейнът е затворен от 31 август, но ремонтът му тече бавно.

Вече два месеца плувците от над 10 клуба тренират на другите два басейна в комплекс „Приморски“.

Там се подготвят и отборите по водна топка, артистично плуване и скокове във вода. До края на годината варненските плувци ще участват на европейско първенство на 25 метров басейн и на Държавни първенства във всички възрасти.

Подробности вижте във видеото!

