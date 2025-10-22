БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Митов за побоя над бившия зам. градски прокурор на София:...
Чете се за: 03:27 мин.
Борисов и Пеевски си стиснаха ръцете: "ДПС - Ново...
Чете се за: 00:52 мин.

Металдетектори ще бъдат монтирани само в някои училища, каза образователният министър

У нас
Ден след като осмокласник намушка с нож в училище 12-годишно момче

Снимка: илюстративна
Металдетектори ще бъдат монтирани само в някои училища.

Това каза министърът на образованието Красимир Вълчев в Русе ден, след като осмокласник намушка с нож в училище 12-годишно момче.

"Това, което разбрах покрай тези два случая - немалък брой ученици от тези общности
ходят ежедневно с ножове. Като добавим много филми, много съдържания, което гледат през мрежите младите хора, води до малко или повече до създаването на нагласи за насилие. Аз бях изненадан да видя видеоигра, в която целта е да убиеш повече хора по по-жесток начин. Въпросът е в превенцията. Превенцията е това в по-голяма степен да възпитаваме децата си", заяви образователният министър Красимир Вълчев.

