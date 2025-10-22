Бащата на загиналата при катастрофа Сияна отново обвини вещото лице по делото Станимир Карапетков в зависимости

Бащата на загиналата при катастрофа Сияна - Николай Попов, отново обвини вещото лице по делото Станимир Карапетков в зависимости и поиска неговото оттегляне.

Както и в близки отношения с адвоката на обвинения Явор Нотев.

И Карапетков, и Нотев отричат обвиненията.