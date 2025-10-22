Бащата на загиналата при катастрофа Сияна отново обвини вещото лице по делото Станимир Карапетков в зависимости

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Николай Попов поиска неговото оттегляне

000 лева унищожения живот дядото сияна обезщетение убийството беше отказано
Слушай новината

Бащата на загиналата при катастрофа Сияна - Николай Попов, отново обвини вещото лице по делото Станимир Карапетков в зависимости и поиска неговото оттегляне.

Както и в близки отношения с адвоката на обвинения Явор Нотев.

И Карапетков, и Нотев отричат обвиненията.

"Оказва се, че един човек може да е скрит съдия. Карапетков е известен в гилдията като шефа. Освен за оневиняване автотехническата експертиза се използва и за обвиняване, тук има двама свидетели, които могат да потвърдят, че Карапетков се е похвалил как е манипулирал експертизата на Лютви Местан с цел Местан да бъде вкаран в затвора", заяви Николай Попов, баща на Сияна.

