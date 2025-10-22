Бащата на загиналата при катастрофа Сияна отново обвини вещото лице по делото Станимир Карапетков в зависимости

Николай Попов поиска неговото оттегляне
Бащата на загиналата при катастрофа Сияна - Николай Попов, отново обвини вещото лице по делото Станимир Карапетков в зависимости и поиска неговото оттегляне.
Както и в близки отношения с адвоката на обвинения Явор Нотев.
И Карапетков, и Нотев отричат обвиненията.
"Оказва се, че един човек може да е скрит съдия. Карапетков е известен в гилдията като шефа. Освен за оневиняване автотехническата експертиза се използва и за обвиняване, тук има двама свидетели, които могат да потвърдят, че Карапетков се е похвалил как е манипулирал експертизата на Лютви Местан с цел Местан да бъде вкаран в затвора", заяви Николай Попов, баща на Сияна.