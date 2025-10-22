Има ли посегателство срещу институциите и върховенството на закона в България?

Дебат, посветен на България, ще се състои днес в рамките на сесията на Европейския парламент в Страсбург. Разискването е на тема "Продължаващото посегателство срещу демократичните институции и върховенството на закона в България". Очаква се изказвания да направят български евродепутати от различните парламентарни групи.

Разискването е на тема продължаващите посегателства срещу държавните институции и върховенството на закона в България.

Дебатът в ЕП тук в Страсбург се очаква да започне в 14.30 часа българско време и да продължи 90 минути.

Това разискване беше поискано от групата на "Обнови Европа", съгласно правилника на ЕП, според който всяка политическа група има правото веднъж годишно да поиска актуален въпрос да бъде включен в сесията на европарламента.

Като аргумент за това свое искане "Обнови Европа" постави ареста на варненския кмет. В групата на "Обнови Европа" членуват трима български евродепутати - това са Никола Минчев и Христо Петров от ПП-ДБ и Илхан Кючук от ДПС.

Очаква се в дебата, който ще започне в ранния следобед, да се включат евродепутати и от останалите политически групи.

Миналият месец председателката на "Обнови Европа" в ЕП Валери Айе написа писмо до ЕК, в което поставя искане да спрат плащанията към България по Плана за възстановяване и развитие именно заради проблеми с върховенството на закона.

Вижте повече от специалните пратеници на БНТ Ива Стойкова и Борислава Стефанова