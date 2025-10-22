България и върховенството на закона - на фокус в Страсбург

Дебат, посветен на България, ще се състои днес в рамките на сесията на Европейския парламент в Страсбург.



Разискването е на тема "Продължаващото посегателство срещу демократичните институции и върховенството на закона в България".

Очаква се изказвания да направят български евродепутати от различните парламентарни групи.

Актуалният дебат беше включен в дневния ред на сесията по искане на групата "Обнови Европа". В нея членуват трима български евродепутати - Никола Минчев и Христо Петров от "Продължаваме промяната - Демократична България" и Илхан Кючюк от Движението за права и свободи.

Миналият месец лидерът на групата "Обнови Европа" в ЕП Валери Айе изпрати писмо до ЕК, в което поиска плащанията за България по Плана за възстановяване и устойчивост да бъдат спрени заради проблеми с върховенството на закона в страната и използването на Антикорупционната комисия за политически цели.

ЕК задържа около 200 милиона евро от второто плащане за България заради липса на реформа в Комисията за борба с корупцията.