В Спартак (Варна) се надяват да съберат 1 000 000 лева от кампания

Заплашеният с отнемане на лиценз Спартак (Варна) спази крайния срок и представи необходимите документи на Лицензионната комисия към БФС. Предстои информацията да бъде обработена и анализирана от Лицензионната администрация. Окончателното решение за бъдещето на варненския клуб в Първа лига ще бъде оповестено до ден-два.

Задълженията на Спартак (Варна) към НАП, бивши футболисти и персонал са около 1,5 млн. лева. Въпреки огромния дълг, в клуба са оптимисти, че лицензът им няма да бъде отнет.

„Стигнали сме до 99,9% да се споразумеем с всички футболисти. Успяхме днес и частично да преведем сума към НАП, което показва нашите добри намерения да се справим с тази ситуация“, каза Алекс Илиев, председател на Управителния съвет на ФК Спартак 1981 (Варна).

В клуба очакват и 550 000 лева, които бяха гласувани от Общинския съвет във Варна за финансово подпомагане на Спартак. Преводът се бави, защото от общината поискаха становище от спортното министерство дали отпускането на средствата е законосъобразно.

„Почвам да си мисля, че никой реално не иска тези средства да стигнат до нас. Ние се събрали млади момчета, които се опитваме да спасим този клуб, нищо не искаме за себе си“, добави още Алекс Илиев.

В Спартак стартираха и дарителска кампания за набиране на средства. Всеки дарител на минимум 1000 лева получава картата „Аз съм Спартак“. Събраната сума до момента е над 300 000 лева.

„Включват се хора от различни клубове, обединяваме спорта в България, което е повече от прекрасно“, каза Илиев.

Целта пред ръководството на Спартак е да съберат 1 000 000 лева от кампанията.



Подробности вижте във видеото!