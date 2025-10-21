БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Крие ли опасност решението на президента да ползва личния си автомобил?

И още - кои "първи мъже" в държавата са се отказвали от мерки за сигурност, уредени с протокол?

крие опасност решението президента ползва личния автомобил
И към тема с продължение. Носи ли риск решението на президента да ползва семейния си автомобил вместо кола на НСО? Всъщност това не е първият случай, в който държавен глава променя правилата за собствената си сигурност.

При последните си държавни ангажименти президентът използва семейния си автомобил - обяви, че това е в знак на солидарност с администрацията му.

"Очаквано беше той да реагира по някакъв начин, някаква солидарност прояви, но от гледна точка на сигурността - това е доста пагубно. Тъй като движението с необорудван автомобил, по-нисък клас, още повече с различен цвят - го прави мишена. От една страна, от друга, охраняването му става все по-трудно и по-трудно. Дано да преосмисли своето решение и да се върне в автомобила, който е пригоден за тази цел", каза каза Румен Ралчев, експерт по национална сигурност, бивш шеф на НСО.

Автомобилът, който президентът сега ползва, не е подсигурен спрямо изискванията. Според експертите колата с охраняваното лице трябва да е същия цвят и тип като от кортежа, а позициите в кортежа да бъдат променяни. Целта - да се загуби представа къде се намира държавният глава.

"В случая още повече, че и стъклата не са затъмнени - той е като рибка в аквариум", поясни Румен Ралчев.

Оказва се, че не за първи автомобилът спъва пътя на държавния глава.

"Избраха Желю Желев - той отказа да се качи в бронираните автомобили "Мерцедес" и каза, че ще се вози със светлосините "Лади", които му бяха дадени от СДС. Установи, че е трудно, премина на "Волги", закупихме 8 нови "Волги" и след 2 месеца отново се върнахме на "Мерцедес", но трябваше да ги купуваме, защото ги бяхме продали. Доста скъпо излезе тази прищявка", спомня си Румен Ралчев.

снимка: БНТ (архив)

Промени в протокола за охрана на държавния глава се правят изключително рядко. Една от последните е през 2012 г., когато новоизбраният тогава за президент - Росен Плевнелиев, отказа да живее в резиденция "Бояна" и предпочете уюта на собствения си дом.

"Почти всички министър-председатели назад във времето или пък президенти като начало се дърпаха от това да влязат в стара къща, в която е имало номенклатурчик преди това, да се возят в същата кола - смениха се колите, къщите не можем да ги сменим", каза Румен Ралчев.

Според Ралчев близо 90% от нападенията срещу президенти стават с цел унижение.

"Не е необходимо да подлагаме президента в позиция да бъде унизен, да бъдем унизени всички ние и да влезем в световните медии, защото някои, и то - претендиращи за специалисти, предлагат такива промени в законите, които, меко казано, са налудничави".

В позиция до БНТ от Националната служба за охрана заявиха, че Законът за НСО се прилага такъв, какъвто е. И че няма да има компромиси със сигурността и безопасността на държавния глава въпреки използвания друг автомобил.

