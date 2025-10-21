БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
За първи път откриха комари в Исландия

Милен Атанасов
Всичко от автора
Чете се за: 00:52 мин.
По света
първи път откриха комари исландия
Снимка: илюстративна
Комари бяха открити за първи път в Исландия. До този месец страната беше един от малкото райони в света, където нямаше популация от тези насекоми.

Любител успял да улови край дома си два женски и един мъжки комар от вид, който е устойчив на ниски температури. От Института по естествени науки на Исландия са изследвали насекомите. Установено е, че те могат да оцелеят в исландски условия, като се укриват през зимата в мазета и хамбари.

През последните години Исландия се затопля четири пъти по-бързо от останалата част на северното полукълбо. В страната не липсват блата и езера, които предлагат условия за размножаване на комари.

#комари #глобално затопляне #Исландия

