За първи път откриха комари в Исландия

Комари бяха открити за първи път в Исландия. До този месец страната беше един от малкото райони в света, където нямаше популация от тези насекоми.

Любител успял да улови край дома си два женски и един мъжки комар от вид, който е устойчив на ниски температури. От Института по естествени науки на Исландия са изследвали насекомите. Установено е, че те могат да оцелеят в исландски условия, като се укриват през зимата в мазета и хамбари.

През последните години Исландия се затопля четири пъти по-бързо от останалата част на северното полукълбо. В страната не липсват блата и езера, които предлагат условия за размножаване на комари.