Нови униформи за Швейцарската гвардия във Ватикана

Швейцарската гвардия във Ватикана въвежда нови тъмносини униформи. Те ще се носят паралелно с емблематичните синьо-червено-жълти облекла, които остават непроменени.

Докато новият вариант добавя съвременно излъчване, класическите униформи продължават да носят история и символика. Често се смята, че дизайнът е дело на Микеланджело, но това е мит. В действителност униформата е въведена в началото на XX век от тогавашния командващ гвардията. Цветовете синьо, червено и жълто са избрани в почит към фамилия Медичи.