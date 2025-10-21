Българската академия на науките (БАН) подписа Национална харта на паметта – документ, посветен на съхраняването на спомена за героите на България. Председателят на БАН, Евелина Славчева, участва в церемонията, която е част от инициативата "Незнайните герои".

Ученици от училище "Д-р Петър Берон" в Свиленград първи приеха "Фенер на паметта" – пътуващ символ, който ще ги насърчи да откриват и представят свои незнайни герои от историята. "Паметта на нашите предци е неотменна част от националната ни идентичност", се казва в Хартата.