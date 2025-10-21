Математическа грешка в примерен тест за седми клас предизвика усмивки

Математическа грешка предизвика усмивки и въпроси сред ученици и родители. В примерна задача за новия интегриран тест по математика и природни науки за седми клас, броят на видовете ракообразни е посочен като 41095.89. Задачата е публикувана от Министерството на образованието и науката.

Майка и нейният седмокласник сигнализираха до БНТ за очевидната грешка, тъй като, разбира се, видовете в природата не могат да бъдат десетични дроби. От министерството обясняват, че това е техническа грешка в примерния материал, която ще бъде коригирана преди официалното въвеждане на теста.