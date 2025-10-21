БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Дипломация за Газа: Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс пристигна в Израел

По света
дипломация газа вицепрезидентът сащ джей ванс пристигна израел
Снимка: БТА
Вицепрезидентът на Съединените щати Джей Ди Ванс пристигна в Израел като част от усилията на администрацията на Доналд Тръмп за укрепване на споразумението за прекратяване на огъня в Газа.

Джей Ди Ванс и съпругата му Уша бяха посрещнати на летището в Тел Авив. Очаква се американският вицепремиер да настоява пред израелския премиер Бенямин Нетаняху да започне преговори по дългосрочни въпроси за окончателно прекратяване на войната с Хамас.

Двамата специални пратеници на Вашингтон, които помогнаха за договарянето на споразумението, Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, също проведоха разговори с Нетаняху в понеделник. В същото време Нетаняху обсъди в Йерусалим плана на Тръмп с шефа на египетското разузнаване. Преди това Кайро прие делегация на Хамас.

